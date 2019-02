Férfi kosárlabda NB I - Soproni vereség Kaposváron

Kaposvár–Sopron KC 90–67 (26–14, 19–19, 24–15, 21–19)

Kaposvár, NB I-es férfimérkőzés, 800 néző. V.: Cziffra, Ádám, Balog Gy.



Kaposvár: UBILLA 10/6, Johnson 12, MARKOVICS 20/3, HENDLEIN 10, Spica 11. Cs.: PUSTAHVAR 9/3, HALÁSZ Á. 10/6, BOGDÁN 6, Hock, Kocsis 2, Puska. Edző: Fekete Ádám.



SKC: Warner 12, LEMAR 24/9, Takács, Dénes 3/3, GORDON 14. Cs.: Molnár M., Wiggins 8, London 2, Supola 4. Edző: Sabáli Balázs.



Bár Warner révén a Sopron szerezte az első kosarat, egyértelműen a hazai csapat akarata érvényesült (14–4). A szakasz második felében kiegyenlítetté tette a játékot a Sopron, de 12 ponttal vezettek egy negyed után a hazaiak. A második etapban tartotta tíz pont körüli előnyét a Kaposvár, mely a harmadik negyedet is jobban kezdte. Lemar és Gordon jóvoltából egy 6–0-val ismét feljött tíz pontra a Sopron, de egy 12–0-val, majd a záró felvonás elején egy 12–2-vel harminc pont fölött is volt a különbség. A végén a hazai cseresor ellen kicsit „kozmetikázott" vereségén az SKC, mely gyenge játékkal simán kikapott.



Sabáli Balázs: – Teljesítményünk nem volt méltó hozzánk, ég és föld volt a különbség a múlt hét végi, Körmend elleni játékhoz képest. Amikor védekezésváltásokkal kicsit közelebb kerültünk, újra jöttek a hibák. Összességében esélyünk sem volt, ráadásul még az egymás elleni összevetésben is jobb egy ponttal a Kaposvár.