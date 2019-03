Férfi kosárlabda NB I - Soproni siker

Sopron KC–Jászberény 78–67 (21–19, 20–19, 21–11, 16–18)

Sopron, NB I-es férfimérkőzés, 1100 néző. V.: Kapitány, Frányó, Hervay.



SKC: WARNER 15/3, Supola 2, FULLER 13/6, WIGGINS 12/6, GORDON 25. Cs.: Lemar 8, Takács, Dénes 3/3, Molnár, Werner, Élő. Edző: Sabáli Balázs.



Jászberény: Pitts 16/12, RAKICS 15/9, Coleman 2, Cseh 2, ALEKSZANDROV 12/6. Cs.: Kerpel-Fronius 4, CZIRBUS 10, Brbaklics 4, Ruják 2. Edző: Nikola Lazics.



Óriási dobópárbajjal kezdődött a meccs, a hazai környezetben most debütáló Fuller gyorsan letette névjegyét egy hármassal, ám Rakics révén kezdetben a vendégek vezettek. A szakasz második felében Gordon lépett elő vezérré hazai oldalon, a vendégeknél az egyik kulcsjátékos, Coleman sérült meg, majd dühében egy technikaiért felrúgott egy széket. A közjáték a hazaiakat zavarta meg, fordított a Jászberény, de a negyed végén büntetőkkel visszavette a vezetést az SKC. A második szakasz elején Gordon továbbra is tarthatatlan volt a vendégek számára, ám így is jobbára a vendégek vezettek a kapkodva, egyénieskedve játszó SKC ellen. A félidő végén Gordon büntetőivel egalizált, Wiggins hármasával pedig fordított, s hárompontos előnnyel térhetett pihenőre az SKC.



A mérkőzést a 22. és a 28. perc között a Warner–Fuller–Wiggins–Gordon kvartett vezetésével bemutatott 16–0-ás rohammal döntötte el a maga javára a Sopron. A 3. negyed végén 13 pontra feljött a Jászberény, a záró etapban pedig sok hibával tarkított, küzdelmes játék mellett 10 és 15 pont közötti előnyét tartva legyőzte a szezon meglepetéscsapatát az SKC.



Sabáli Balázs: – A győzelemnek örülök, a mutatott játékkal azonban korántsem lehetek maradéktalanul elégedett. Az első félidőben sok pontot kaptunk olyan szituációkból, amilyenekre előre készültünk, de Rakics és Alekszandrov így is be-betalált távolról. A második félidőre jóval agresszívebb védekezéssel jöttünk ki, ekkor sikerült is nagyobb előnyt szerezni. A Jászberény a sérülések ellenére is bebizonyította, miért áll ott, ahol.