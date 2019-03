Férfi kosárlabda NB I - Idegenben továbbra sem megy az SKC-nak

Atomerőmű SE–Sopron KC 105–85 (17–20, 24–18, 27–22, 37–25)

Paks, NB I-es férfimérkőzés, 700 néző. V.: Praksch, Söjtöry, Nyilas.



ASE: KOVÁCS Á. 14/3, Norfleet 8/6, FAUST 23/12, EILINGSFELD 13, Jevtovics 9. Cs.: HENTON 27/18, Medve 3/3, Ruják 4, Williams 4, Horváth K. Edző: Dzunics Braniszlav.



SKC: WARNER 28/3, Lemar 12, Takács 4/3, Wiggins 8, GORDON 15. Cs.: Dénes, Fuller 6/3, SUPOLA 9, Molnár M., Werner. Edző: Sabáli Balázs.



Kifejezetten jól kezdett az SKC, amely 16–9-re is vezetett. A negyed második felében feljött a Paks. Csapkodó játék mellett tartotta szűk előnyét a második etap elején a Sopron, ám a félidő hajrájában hibát hibára halmoztak a soproniak, s egy 7–0-val fordított a Paks, amely hárompontos előnnyel térhetett pihenőre. A második félidő elején tartotta a lépést a Sopron a Pakssal. A szakasz közepén egy 9–2-es hazai rohammal elléptek a hazaiak, akik ettől kezdve felszabadultan játszottak, s remekül dobtak. A meccs vége látványos hazai játékot hozott, triplákkal, zsákolásokkal. Bár nem így indult, simán kikapott a Sopron.



Sabáli Balázs: – Tizenöt percig jól játszottunk, de a félidő végén megtört valami… Összességében bár a támadójáték is messze volt a tökéletestől, de csak dobtunk nyolcvanöt pontot, viszont szünet után kaptunk hatvannégyet. Tény, hogy ellenfelünk a második félidőben extra dobóformát fogott ki, de abba, hogy sok tiszta helyzetük volt, a gyenge védekezésünk is vastagon belejátszott.