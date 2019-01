Férfi kosárlabda NB I - Egypontos soproni vereség

Falco KC–Sopron KC 75–74 (17–11, 22–18, 20–21, 16–24)

Szombathely, NB I-es férfimérkőzés, 2500 néző. V.: Földházi, Söjtöry, dr. Mészáros.



Falco: GOVENS 12, Váradi 7/3, Bíró 3/3, BRUINSMA 16/6, REDDIC 13. Cs.: Balmazovics, CURRY 20/9, Tóth N. 4. Edző: Gasper Okorn.



SKC: WARNER 20/6, Lemar 17/3, TAKÁCS 8/6, Gilbert 2, GORDON 18. Cs.: WIGGINS 7/3, Dénes, Supola 2. Edző: Sabáli Balázs.



Mintegy 100–150 soproni szurkoló azt láthatta, hogy a mérkőzés elején „beragadt", több labdát eladott az SKC csapata, a Falco pedig ezt kihasználva 7–0-ás „repülőrajttal" indított. Hamar feljött 7–5-re a vendéggárda, majd az egész első félidő hasonló jelleggel folytatódott: a Bruinsma–Curry duó vezette Falco ellépett 6–8 ponttal, majd az SKC légiósai kosaraival feljött 1–2-re. A legnagyobb különbség éppen a félidő végén alakult ki, egy 9–1-es rohammal a nagyszünetre 10 pontosra növelte előnyét a szombathelyi együttes.



Térfélcsere után tovább „nyílt az olló", Reddic két zsákolásával 14-gyel léptek el a hazaiak. A folytatásban állandósult a Falco 10 és 15 pont közötti vezetése, a negyed végén két magas légiósa, Gordon és Wiggins jóvoltából tízen belülre került az SKC.



A záró etapban sokáig tartotta ezt a „távolságot" a Szombathely, amely biztos győztesnek tűnt. Az SKC azonban nem így gondolta: a hajrában Takács két triplájára, valamint Warner kosaraira építve ledolgozta hátrányát, s az utolsó percre 74–74-es döntetlennel fordult a Sopron. Warner azonban az egyenlítő kosár megszerzése után súlyosnak tűnő bokasérülést szenvedett. A 40. perc elején aztán Reddic bedobott egy büntetőt. Az SKC-nak két lehetősége is volt nyerni, ám előbb eladták a labdát a kékek, majd a legvégén Lemar a félpályáról próbálta bedobni a nyerő triplát – sikertelenül.



Sabáli Balázs: – Ilyen, aránylag kevés pontot hozó meccsen nagyon fájó, hogy huszonkét eladott labdából harminc pontot kaptunk. A második félidőre feljavult a támadójáték, megvolt az egyensúly a távolról és a közelről befejezett akciók között. Letámadással sikerült felpörögni és amire kevesen gondoltak, tizenhat pontos hátrányból nyílttá tenni a meccset. Volt erőnk, tartásunk, sőt, labdánk is a fordításhoz, az azonban nem sikerült. Kérdéses, hogy a meccsnél nem vesztettünk-e többet is Warner sérülésével... Köszönjük a sok szurkolónak, hogy elkísérték és buzdították a csapatot.