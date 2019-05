Férfi kosárlabda NB I - Befejezte az SKC

Körmend–Sopron KC 78–56 (13–21, 21–14, 24–16, 20–5)

Körmend, férfi NB I, rájátszás, negyeddöntő, 3. mérkőzés, 1700 néző. V.: Papp, Praksch, Farkas.



Körmend: Price 8/3, BRAFDORD 10/6, FERENCZ 9/9, HAMMONDS 22/3, Delas 8. Cs.: THAMES 7/3, CSORVÁSI 9, Takács, Lajsz, Kiss M. 3/3, Kiss B., Oroszi. Edző: Matthias Zollner.



SKC: Warner 8/3, LEMAR 15, SUPOLA 12, WIGGINS 12/6, Gordon 3. Cs.: Dénes 4, Molnár M. 2, Werner, Élő, Buzsáki. Edző: Sabáli Balázs.



A párharc végeredménye: 3–0 a Körmend javára.



Supola és Lemar vezérletével parádés „repülőrajtot" vett a Sopron, amely a nyitó szakasz hajrájában 21–9-re is vezetett.

A második félidő elején hosszú percekre „lefagyott" a vendéggárda, amit egy 19–2-es rohammal büntettek a vasiak. A záró etap eleje kevés kosarat hozott, majd a szakasz közepén egy 11–0-lal eldöntötte a meccset a Körmend.



Sabáli Balázs: – Az első félidőben még nagyjából megvalósítottuk, amit terveztünk, bár ehhez kellett az is, hogy a Körmend gyengébben dobjon. Szünet után sajnos már mind védekezésben, mind támadásban érződött a fizikai és a mentális fáradtság, ekkor már nagyon rosszul dobtunk, a körmendiek viszont feljavultak. Köszönöm szurkolóinknak, hogy végig kitartottak mellettünk, voltak, akik most is elkísértek minket a csodára várva. Összességében az utolsó két hónapot nézve nem lehetünk elégedetlenek, bejutottunk a playoffba.