Férfi kézilabda Eb-selejtező - Csoportelsőként továbbjutott a magyar válogatott

A magyar férfi kézilabda-válogatott szerdán 21-20-ra legyőzte Szlovákia csapatát Vágsellyén, ezzel biztosította, hogy csoportelsőként jut ki a jövő januári osztrák, norvég, svéd közös rendezésű Európa-bajnokságra.



A magyarok öt meccs után is veretlenek a kvalifikációs sorozatban, a vasárnapi utolsó körben az olaszokat fogadják Kecskeméten, de az eredménytől függetlenül már biztos, hogy csoportelsőként jutnak ki a kontinenstornára, mert az oroszokkal szemben kedvezőbbek az egymás elleni eredményeik.



Férfi Európa-bajnoki selejtező, 7. csoport, 5. forduló:

Szlovákia-Magyarország 20-21 (8-9)

a magyar válogatott gólszerzői: Ancsin, Máthé 4-4, Juhász 3, Hornyák, Bodó 2-2, Sipos, Balogh Zs., Ligetvári, Bóka, Rosta, Szöllősi B. 1-1



Nem kezdtek rosszul a vendégek, de 4-3-as vezetésük után 14 perc alatt csupán egyszer voltak eredményesek, így az alacsony színvonalú első félidőben a házigazdák - jobb kapusteljesítményüknek is köszönhetően - fordítani tudtak. Mivel a szünet előtt a magyarok sorozatban háromszor is betaláltak, az első harminc perc után 9-8-ra vezettek.



A nagy hőség a második felvonásban is rányomta bélyegét a játékra, ám a tartalékos összeállításban szereplő magyarok pontosabb támadójátékuknak köszönhetően fokozatosan elléptek. A lelkes szlovák csapat egy 4-0-s sorozattal egyenlített, de a vendégeknek a szoros hajrában sikerült kicsikarniuk a vártnál sokkal kisebb különbségű győzelmet.



A hazaiak kapusai 19 védéssel segítették csapatukat, a magyaroknál ez a szám mindössze hat volt.



A két csapat 33. alkalommal találkozott egymással, az örökmérleg magyar szempontból négy döntetlen, hat vereség és immár 23 győzelem. Tavaly októberi selejtezőjüket Érden 30-22-re nyerték a magyarok, akik később Olaszországban és Oroszországban is győztek, majd az oroszokkal házigazdaként döntetlent játszottak.



Az Európa-bajnokság csoportbeosztását június 28-án sorsolják ki Bécsben.



Csütörtökön játsszák:

Olaszország-Oroszország, Varese 18.45



6. (utolsó) forduló, vasárnap:

Magyarország-Olaszország, Kecskemét 18.00

Oroszország-Szlovákia, Szentpétervár 18.00



A csoport állása:

1. Magyarország 9 pont/5 mérkőzés,

2. Oroszország 5/4,

3. Olaszország 4/4,

4. Szlovákia 0/5



Az első két helyezett, valamint a nyolc csoport négy legjobb harmadikja vehet részt az Eb-n a címvédő Spanyolország, illetve a rendező Ausztria, Norvégia és Svédország mellett.