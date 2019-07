Felnőtt világversenyen is sikerrel debütált a SZESE dzsúdósa, Sipőcz Richárd

Gyimes Nikolett edző tanítványával, Sipőcz Richárddal. Fotó: Májer Csaba József

A győzelem pillanata a bronzmeccsen a budapesti GP-n. Forrás: ijf.org

Edzés közben az egyetem Körtöltés úti sporttelepén Németh Zsolttal. Fotó: Májer Csaba József

Richárd a mostani Grad Prix-n úgy osztotta az ipponokat, mint egy cég reklámembere az ingyen tollakat. Pedig hatalmas erők feszülnek össze ilyenkor. A főtáblán a kazah Jerasszil Hazibajevnek, a nyolcaddöntőben a kínai Jüan Sao-tong-nak is ajándékozott egyet, viszont a negyeddöntőben a japán Kageura Kokoro őt lepte meg. A vigaszágon szintén ipponnal nyert a szlovén Vito Dragic ellen, ugyanúgy, ahogy a bronzmeccsen a 26 éves orosz Anton Krivobokovot is így verte, a harmadik legfiatalabb férfi érmesként a GP-k történetében.Az egyetemi sporttelepen találkozunk. A tudomány gravitációs hullámai akár ide is elérhetnének, és különféle, bonyolult modellekkel írhatnák le egy-egy ippon mozdulatsorát, demonstrálva, hogy a cselgáncsban micsoda erőhatások találkoznak, mire vállalkozik, és mire is képes az ember. Sipőcz Richárd négyéves kora óta, immáron tizennégy éve dolgozik együtt Gyimes Nikolettel.„A sérülésveszély kódolva van a súlycsoportjában, hiszen itt nincs felső határ. Ricsi most százharminc kiló, de vannak két mázsa fölötti versenyzők is. Úgy összetörhetik, hogy ember sem lesz belőle, nemhogy sportoló, és ez óriási felelősség nekem is – mondja érezhető aggodalommal a hangjában az edző. Tél végétől bokaszalag szakadás hátráltatta például a felkészülést.Richárd a győri Apor-gimnáziumban tanul, jövőre érettségizik, utána a Széchenyi István Egyetemen szeretné folytatni a tanulmányait, hogy milyen szakon, még nem döntötte el. Addig is egymást követik a versenyek. „Jövő hétvégén Berlinbe utazunk a korosztályos Európa-kupára, utána következik még egy junior verseny, majd két hétre Japánba megyek egy kemény edzőtáborba, azt pedig a korosztályos Európa- és világbajnokság követi. Három nap nyaralásra azért talán el tudok szökni közben" – mondja a SZESE dzsúdósa.Amikor arról kérdezzük, milyen együtt dolgozni Gyimes Nikivel, azt feleli, hogy jól összeszokott csapatot alkotnak. „Keménykezű edző. Fegyelemre tanított. Minden egyes lépést, minden dobást a segítségével sajátítottam el, nekem nem volt soha más edzőm. Amit a dzsúdóban megtanultam, neki köszönhetem" – feleli nagy tisztelettel a hangjában. Amikor pedig az edzőpartnerekre kérdezünk rá, hogy tud-e megfelelően képzett dzsúdósokkal felkészülni, hiszen a súly- és korcsoportjában ő a legeredményesebb, azt mondja, hogy nagyon jó edzőpartnerei vannak, országos szinten elismert sportolók. „Most például a Zsolti tudott eljönni, ő is egy jó nagydarab csávó" – feleli nevetve, és megy is a szőnyegre. Nincs több időnk, az edzésen mindennek meghatározott menetrendje, ritmusa van.Az előbb említett Zsolti egyébként Németh Zsolt, a Széchenyi-egyetemen végzett, és logisztikus az Audiban. Kőhalmi Zoltán pedig, aki Richárd másik edzőpartnere volt ottjártunkkor, a Bercsényi után a győri egyetemen szeretné folytatni a tanulmányait. Zsolt magyar bajnokin, Zoltán diákolimpián lett harmadik. Mindannyian a SZESE judo szakosztályának sportolói.„A bokaszalag szaladása nélkül már korábban is kopogtathatott volna Ricsi a felnőtt korosztályban, és az olimpiai kvalifikációba is nagyobb lendülettel tudtunk volna belevágni. A mostani is egy erős kvalifikációs verseny volt. Ezzel az eredménnyel egyből a 86. helyre jött fel a felnőtt világranglistán a 215.-ről, miközben nagyjából az első huszonöt jut ki az olimpiára. Az adja a különös nehézséget, hogy Ricsinek tizennyolc évesen a juniort korosztályban is hoznia kell az eredményeket annak érdekében, hogy a Gerevich-ösztöndíj elérhető legyen a fejlődése támogatásához. Ehhez a junior EB-n, vb-n is jól kell teljesíteni. Ezek a versenyek ugyanúgy kvalifikálnak, ugyanolyan pontokat adnak, mint a mostani felnőtt GP, de ezt a két korosztályt, a kvalifikációs versenysorozatot plusz a juniort összehozni nagyon nehéz. Közben oda kell figyelnie a tanulmányaira, arra, hogy érettségije, nyelvvizsgája és diplomája is legyen, mert a dzsúdóból megélni nem lehet" – monda szikáran Gyimes Nikolett. Ráadásul a sport ösztöndíjaknak is nagyon szigorú feltételei vannak a tanulmányi eredmények függvényében.„Csináljatok egy kis fejtámaszt, egy kis hidat, melegítsétek a nyakatokat… Pár hídba esés következzen, négy, öt legalább…. Jó, most kezdhetünk befordulni. Ötször tízet helyből, ötször tízet körmozgásból. Csak lazán" – adja közben az instrukciókat a fiúknak. Nézni is fárasztó, ahogy összefeszülnek.„Egy dzsúdós életében maximum három olimpia van, de jellemzően csak kettő. Ricsinél a 2024-es és a 2028-as a reális, a 2020-as nagyon nagy meglepetés lenne. Mindehhez heti tizenöt óra edzése van felkészülési időszakban. Most kevesebb, „csak" tizenkettő. Kondicionáló, súlyzós, nyújtó, gumiköteles edzések, ezen kívül van a három szőnyegedzése erőnléttel kombinálva, háromszor három óra egy-egy héten" – sorolja az edző. „Ricsi nemcsak erős. Nagyon intelligens stílusban versenyez. Sokat várok tőle" – mondja búcsúzóul Gyimes Nikolett.