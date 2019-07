Felkészülési meccs online - ETO FC Győr-Szpartak Moszkva 0-2

Nemzetközi felkészülési mérkőzés WKW ETO FC GYŐR–Szpartak Moszkva 0-2 ETO Park



Jv.: Gaál Á.



ETO, 1. félidő: Gyurákovics – Bagi, Vukasovic, Dvorschák, Vári – Hidi M., Vashkeba, Charizopulos – Szánthó, Andric, Horváth Z. Vezetőedző: Boér Gábor.



Szpartak, 1. félidő: Rebrov – Badu, Gaponov, Gigot, Maslov – Guljev, Umjarov, Ananidze, Melkadze – Glusenkov, Luiz Adriano. Vezetőedző: Oleg Kononov.





57. perc Melkadze lövése Vukasovicról pattan szögletre. 53. perc Felívelt labda okozhatna veszélyt a moszkvai kapu előtt, ha Charizopulos a pattanás után el tudná lőni. Vagy a visszapassza pontos lenne. 50. perc Lovrencsics marad lenn, ápolni kell. 46. perc Bakajev a vendégek jobbszélsője a második félidőre, Luiz Adriano helyett pedig Taskajev játszik. Az ETO négyet cserélt: Kovács, Lovrencsics, Szimcso és Kalmár érkezett, Horváth Z., Bagi, Vári és Szánthó hagyta el a pályát. 45+1. perc Vége az első félidőnek. Nagy meglepetés lenne, ha nem változtatna egyik vezetőedző sem a szünetben. 41. perc Bagi beadása pontos, Horváth viszont az ötös bal sarkánál lövés helyett inkább passzol Vashkebának. 34. perc Az ETO a saját térfelén passzolgat, Vashkeba passzára lecsap Luiz Adriano, és 22 méterről a jobb alsóba lő. 0-2. 28. perc Több friss ETO-szerzemény is szerepel a kezdőcsapatban. A védelemben a Soroksártól érkezett Dvorschák Gábor és a korábbi kisvárdai Vári Barnabás, valmaint a szintén Kisvárdáról Győrbe igazolt Horváth Zoltán. A nyitrai születésű és görögös hangzású neve ellenére szlovák nemzetiségű középpályás, Charizopulos próbajátékos az ETO-nál. 26. perc Szánthó végzi el középről, 23 méterről a szabdrúgást. A lefelé csapódó labda kapu fölé száll. 24. perc Ivószünet. 18. perc Charizopulos négy méterről a kapust találja telibe. 14. perc A gól óta nem nagyon járt a Szpartak a győri kapu közelében. Az ETO viszont nem talál fogást az oroszokon, a legtöbb, ameddig eljutottak Vukasovicék, az egy szöglet volt. 3. perc Az első akció végén máris itt az oroszok vezető gólja. Melkadze kapja vissza a labdát Ananidzétól, és 13 méterről a bal alsóba lő. 0-1 1. perc A fehérben játszó ETO kezdi a meccset. A moszkvaiak pirosban játszanak.

A zöld-fehérek a héten még egy hazai mérkőzést játszanak, pénteken szintén 18 órakor az Újpestet fogadják az ETO Parkban.Az ETO felkészülési programjában változás történt, a keddi Nyitra elleni idegenbeli meccs elmarad, helyette szerdán 18 órakor a nemzetközileg is jegyzett, Ausztriában edzőtáborozó orosz Szpartak Moszkva lép pályára Győrött.A piros-fehér gárda igazi nemzetközi alakulat. A szakmai stábban magyar, román, ciprusi, szerb és spanyol szakember dolgozik. A csapat honlapján Szergej Kuznyecov, a Fradi volt játékosa van magyarként feltüntetve. A másik magyar vonatkozású szakember a kapusedző, Daniel Tudor, aki régebben a Videoton hálóját is védte. A vezetőedző egyébként Oleg Kononov.A játékoskeretből orosz válogatott a kapus Artyom Rebrov. A védelemből Georgij Dzsikhia 2017-ben éppen ellenünk debütált az orosz válogatottban, a vendégek akkor 3–0-ra nyertek. Szintén orosz válogatott Ilja Kutepov és Andrej Jescsenko. Ebből a sorból olasz válogatott Salvatore Bocchetti, aki a Genoa és a Milan játékosa is volt.A középpályán jegyzett játékos a brazil válogatott Fernando, a paraguayi válogatott Lorenzo Melgarejo, a sokszoros orosz válogatott Roman Zobnin, az algír válogatott Sofiane Hanni. A támadóknál a zöld-foki-szigeteki válogatott csatár Ze Luis, a volt sahtaros és milános brazil válogatott Luiz Adriano és az argentin Ezequiel Poncé nevét kell megemlíteni.