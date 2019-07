Felkészülési meccs: magabiztos mosonmagyaróvári siker

A récseiek az előző szezonban a szlovák harmadosztályban ezüstérmesként zártak. A 18. percben Czár Richárd jobb oldali szöglete után Farkas Norbert fejelt remekül a hálóba (1-0). Tíz perccel később már kettő volt az óváriak előnye. Hamar Ádám 19 méterről védhetetlenül tekert a kapu bal oldalába. Király József együttese sok helyzetet dolgozott ki az egész mérkőzésen, a szünetben 2-0-ára vezetett a Credobus Mosonmagyaróvár.A harmadik hazai találatot az első két gól szerzője hozta össze. A 60. percben Farkas ívelt középre a bal szélről, Hamar pedig szépen csúsztatott a szlovák kapuba. A 70. percben a csereként beálló és jól is játszó Szalka Dominik öt méterről szerzett gólt, beállítva ezzel a 4-0-s végeredményt. A Credobus Mosonmagyaróvár hazai pályán megint négy gólt szerzett, éppen úgy, ahogy egy hete az Inter Bratislava (4-1) ellen, és ezzel továbbra is veretlen a felkészülési időszakban. Az óvári csapat utolsó edzőmeccsét szombaton 11 órakor játssza. Laki Balázsék az Admira második csapatát fogadják a Wittmann Antal Parkban.(2-0)Felkészülési mérkőzés, Wittmann Antal Park, MosonmagyaróvárCredobus Mosonmagyaróvár: Heinrich (60. Boros) – Bohner, Vadász (46. Bakos), Debreceni, Farkas N., Czár (60. Dobrovolszki), Darázs, Mundi, Laki (60.Szalka), Jasarevic (60. Tamás), Hamar Á. (60. Szegi). Vezetőedző: Király JózsefGólszerzők: 18. Farkas Norbert, 28., 59. Hamar Ádám,70. Szalka DominikKirály József, a Credobus Mosonmagyaróvár vezetőedzője: - Az első 15-20 percben egy picit tompább volt a csapat, de gyorsan átestünk a holtponton. Szép támadásokat vezettünk, amelyekből látványos gólokat szereztünk. A hozzáállással és az eredménnyel is elégedett vagyok, bár volt pár olyan dolog, amin a jövő heti bajnoki rajtig mindenképpen javítanunk kell.