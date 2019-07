Felkészülési meccs - WKW ETO FC Győr - Szpartak Moszkva 0-3

WKW ETO FC GYŐR–Szpartak Moszkva 0-2 ETO Park



Jv.: Gaál Á.



ETO, kezdőcsapat: Gyurákovics – Bagi, Vukasovic, Dvorschák, Vári – Hidi M., Vashkeba, Charizopulos – Szánthó, Andric, Horváth Z. Vezetőedző: Boér Gábor.



Szpartak, kezdőcsapat: Rebrov – Badu, Gaponov, Gigot, Maslov – Guljev, Umjarov, Ananidze, Melkadze – Glusenkov, Luiz Adriano. Vezetőedző: Oleg Kononov.







1. perc A fehérben játszó ETO kezdi a meccset. A moszkvaiak pirosban játszanak. 3. perc Az első akció végén máris itt az oroszok vezető gólja. Melkadze kapja vissza a labdát Ananidzétól, és 13 méterről a bal alsóba lő. 0-1 14. perc A gól óta nem nagyon járt a Szpartak a győri kapu közelében. Az ETO viszont nem talál fogást az oroszokon, a legtöbb, ameddig eljutottak Vukasovicék, az egy szöglet volt. 18. perc Charizopulos négy méterről a kapust találja telibe. 24. perc Ivószünet. 26. perc Szánthó végzi el középről, 23 méterről a szabdrúgást. A lefelé csapódó labda kapu fölé száll. 28. perc Több friss ETO-szerzemény is szerepel a kezdőcsapatban. A védelemben a Soroksártól érkezett Dvorschák Gábor és a korábbi kisvárdai Vári Barnabás, valmaint a szintén Kisvárdáról Győrbe igazolt Horváth Zoltán. A nyitrai születésű és görögös hangzású neve ellenére szlovák nemzetiségű középpályás, Charizopulos próbajátékos az ETO-nál. 34. perc Az ETO a saját térfelén passzolgat, Vashkeba passzára lecsap Luiz Adriano, és 22 méterről a jobb alsóba lő. 0-2. 41. perc Bagi beadása pontos, Horváth viszont az ötös bal sarkánál lövés helyett inkább passzol Vashkebának. 45+1. perc Vége az első félidőnek. Nagy meglepetés lenne, ha nem változtatna egyik vezetőedző sem a szünetben. 46. perc Bakajev a vendégek jobbszélsője a második félidőre, Luiz Adriano helyett pedig Taskajev játszik. Az ETO négyet cserélt: Kovács, Lovrencsics, Szimcso és Kalmár érkezett, Horváth Z., Bagi, Vári és Szánthó hagyta el a pályát. 50. perc Lovrencsics marad lenn, ápolni kell. 53. perc Felívelt labda okozhatna veszélyt a moszkvai kapu előtt, ha Charizopulos a pattanás után el tudná lőni. Vagy a visszapassza pontos lenne. 57. perc Melkadze lövése Vukasovicról pattan szögletre. 60. perc Baloldali Szpartak-szöglet után egy győri játékoson pattan meg a labda, a hosszú kapufánál üresen érkező Gigotnak nincs nehéz dolga, befejeli. 0-3. 61. perc Győri cserék: Gránicz és Tar érkezett a pályára. 65. perc Esenko és Lomovickij is a pályán a vendégeknél. Hidi helyére Domonkos érkezett az ETO-ban. 67. perc Ivószünet. Közben csere az ETO-ban: Andric hagyja el a pályát, Márton folytatja helyette. 70. perc Az eddigi legnagyobb ETO helyzet maradt ki a második félidőben: Szimcso beadása megpattan egy védőn, így a középső védőnek kell hazafejelnie. 79. perc Lovrencsics lő 6 méterről, jobbról: Rebrov véd. A visszapattanó labdát Lovrencsics középre passzolja, a védők kivágják. 82. perc Lomovickij kapja vissza a labdát a tizenhatos előterében, a lövése egy győri játékosról vágódik szögletre. 86. perc Villámgyors moszkvai akció végén Lomovickij passzol Gigot elé, becsúzva sikerül mentenie Vukasovicnak az ötösön. 88. perc Pereira jön az ETO csapatába, Charizopulost váltja a hátralévő néhány percre. 89. perc Vitális is kap egy percet. Plusz hosszabbítás. 90+1. perc Vége a meccsnek. A meccs közben közel ezer főre nőtt nézősereg tapsol, az oroszok pedig elégedettek lehetnek, hiszen nyerni tudtak Győrben.

A zöld-fehérek a héten még egy hazai mérkőzést játszanak, pénteken szintén 18 órakor az Újpestet fogadják az ETO Parkban.Az ETO felkészülési programjában változás történt, a keddi Nyitra elleni idegenbeli meccs elmarad, helyette szerdán 18 órakor a nemzetközileg is jegyzett, Ausztriában edzőtáborozó orosz Szpartak Moszkva lép pályára Győrött.A piros-fehér gárda igazi nemzetközi alakulat. A szakmai stábban magyar, román, ciprusi, szerb és spanyol szakember dolgozik. A csapat honlapján Szergej Kuznyecov, a Fradi volt játékosa van magyarként feltüntetve. A másik magyar vonatkozású szakember a kapusedző, Daniel Tudor, aki régebben a Videoton hálóját is védte. A vezetőedző egyébként Oleg Kononov.A játékoskeretből orosz válogatott a kapus Artyom Rebrov. A védelemből Georgij Dzsikhia 2017-ben éppen ellenünk debütált az orosz válogatottban, a vendégek akkor 3–0-ra nyertek. Szintén orosz válogatott Ilja Kutepov és Andrej Jescsenko. Ebből a sorból olasz válogatott Salvatore Bocchetti, aki a Genoa és a Milan játékosa is volt.A középpályán jegyzett játékos a brazil válogatott Fernando, a paraguayi válogatott Lorenzo Melgarejo, a sokszoros orosz válogatott Roman Zobnin, az algír válogatott Sofiane Hanni. A támadóknál a zöld-foki-szigeteki válogatott csatár Ze Luis, a volt sahtaros és milános brazil válogatott Luiz Adriano és az argentin Ezequiel Poncé nevét kell megemlíteni.