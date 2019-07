Felkészülési meccs - Mosonmagyaróvári döntetlen Ajkán

Az első 10 percben több lehetőséget is kidolgozott a mosonmagyaróvári csapat, amely harcosan futballozott. A második félidőben Czár szabadrúgása után a felsőlécen csattant a labda, de jó lehetőség adódott Jasarevic és Tamás előtt. A mérkőzésen gól ugyan nem esett, de a Credobus Mosonmagyaróvár bebizonyította, hogy jó úton jár. A csapatban három próbajátékos is lehetőséget kapott a bizonyításara. Szegi Vince legutóbb Gyirmóton játszott, Szalánszki Gergő az ETO labdarúgója volt, Dobrovolszki Jenő pedig Kárpátaljáról érkezett.Jó hír még a csapat háza tájáról, hogy Boros Tamás 13 hónapnyi pihenő után tért vissza az MTE kapujába. A rutinos kapus utoljára 2018. június 3-án a ZTE ellen védett.Felkészülési mérkőzés, AjkaBalogh M. (45. Deczki) – Bonivárt, Pákai (46. Major), Görgényi, Nagy B. (46. Csemer), Csizmadia, Kenderesi, Nagy I., Lakatos (46. Markó), Nagy K., Horváth P. (30. Nagy E.) Vezetőedző: Kiss KárolyHeinrich (46. Boros) – Bohner (70. Tamás), Vadász (60. Sziklási), Debreceni, Darázs, Czár (80. Nagy L.), Dobrovolszki, Szegi, Szalánszki (46. Bakos), Laki (46. Szalka), Hamar (46. Jasarevic). Vezetőedző: Király JózsefKirály József, a Credobus Mosonmagyaróvár vezetőedzője: „Többet kaptam a csapattól, mint amit a felkészülés ezen periódusában vártam. A srácok küzdöttek, hajtottak és voltak jó dolgok is a játékunkban, ennek külön örülök. Sokat kell még gyakorolnunk, erre a teljesítményre lehet építeni. Az edzőmeccs elérte a célját, mindenki játéklehetőséget kapott, és végre meccsszituációban is láthattam a csapatot."A Credobus Mosonmagyaróvár legközelebb szerdán 17 órakor lép pályára a MOL Fehérvár II ellen. A találkozót a Wittman Antal Parkban rendezik, a belépés természetesen ingyenes.