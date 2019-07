Felkészülési meccs - ETO FC Győr-Szpartak Moszkva online szerda 18 óra

A zöld-fehérek a héten még egy hazai mérkőzést játszanak, pénteken szintén 18 órakor az Újpestet fogadják az ETO Parkban.



VÁLOGATOTTAK SORA A VENDÉGCSAPATBAN



Az ETO felkészülési programjában változás történt, a keddi Nyitra elleni idegenbeli meccs elmarad, helyette szerdán 18 órakor a nemzetközileg is jegyzett, Ausztriában edzőtáborozó orosz Szpartak Moszkva lép pályára Győrött.



A piros-fehér gárda igazi nemzetközi alakulat. A szakmai stábban magyar, román, ciprusi, szerb és spanyol szakember dolgozik. A csapat honlapján Szergej Kuznyecov, a Fradi volt játékosa van magyarként feltüntetve. A másik magyar vonatkozású szakember a kapusedző, Daniel Tudor, aki régebben a Videoton hálóját is védte. A vezetőedző egyébként Oleg Kononov.



A játékoskeretből orosz válogatott a kapus Artyom Rebrov. A védelemből Georgij Dzsikhia 2017-ben éppen ellenünk debütált az orosz válogatottban, a vendégek akkor 3–0-ra nyertek. Szintén orosz válogatott Ilja Kutepov és Andrej Jescsenko. Ebből a sorból olasz válogatott Salvatore Bocchetti, aki a Genoa és a Milan játékosa is volt.



A középpályán jegyzett játékos a brazil válogatott Fernando, a paraguayi válogatott Lorenzo Melgarejo, a sokszoros orosz válogatott Roman Zobnin, az algír válogatott Sofiane Hanni. A támadóknál a zöld-foki-szigeteki válogatott csatár Ze Luis, a volt sahtaros és milános brazil válogatott Luiz Adriano és az argentin Ezequiel Poncé nevét kell megemlíteni.