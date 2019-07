Felkészül a Credobus Mosonmagyaróvár - jó játékkal döntetlen Dorogon - fotók

Király József együttese jól kezdett a mérkőzésen, és több helyzetet is kidolgozott az első negyed órában, amiket nem sikerült gólra váltani. Az első félidő nagy részében kiegyenlített játék folyt, gól azonban nem született. Az 55. percben egy jobb oldali szöglet után Paudits fejelt az óvári kapuba, megszerezve ezzel a vezetést a Dorognak. A Credobus Mosonmagyaróvárt azonban nem fogta meg hogy hátrányba került. Király József hármat is cserélt, aminek gyorsan meglett az eredménye.



A 70. percben Szegi hozta kihagyhatatlan helyzetbe az egész meccsen agilisan hátszó Hamar Ádámot, aki közelről a hálóba passzolt. A hajrában a Mosonmagyaróvár meg is nyerhette volna a találkozót, hiszen Darázsnak és Szalkának is volt egy-egy remek lövése, de végül maradt a döntetlen. Az 1-1-es végeredmény azt jelenti, hogy az MTE harmadik felkészülési meccsén is veretlen maradt és két NB II-es csapat otthonából is döntetlennel tudott távozni. Folytatás hazai pályán, július 17-én, szerdán 17 órától az Inter Bratislava ellen.



Dorogi FC – Credobus Mosonmagyaróvár 1-1 (0-0)



Felkészülési mérkőzés, Buzánszky Jenő Stadion, Dorog



Credobus Mosonmagyaróvár: Heinrich (67. Boros) – Szegi, Vadász, Debreceni, Darázs, Czár, Dobrovolszki (77. Benkovich), Mundi (60. Tamás), Laki (60. Szalka), Jasarevic (60. Sziklási), Hamar (77. Nagy L.). Vezetőedző: Király József

Gólszerzők: 55. Paudits, ill., 70. Hamar



Király József, a Credobus Mosonmagyaróvár vezetőedzője: "Először is szeretnék jobbulást kívánni a Dorog fiatal játékosának, Girsik Áronnak, aki egy ártalmatlan szituáció után szenvedett súlyos sérülést. A ma mutatott játékunkkal elégedett vagyok. A védelmünk jól működött és több lehetőségünk is volt a gólszerzésre. A pontosságunk még mindig nem tökéletes, de ezen folyamatosan dolgozunk. Örülök, hogy a fiatalok jól szálltak be a mérkőzésbe, nem voltak megilletődve és bátran vállalkoztak. Még nem vagyunk készen, de tudjuk, hogy miben kell fejlődnünk és az is látszik, hogy hétről-hétre erősebb a csapatunk."