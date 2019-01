Feljutással ünnepelnék a jubileumot Himodon

„Tavasszal korábbi edzőnk lemondott posztjáról, helyét játékos-edzőként Oltyán Sándor vette át. Csapatunk magja már nagyjából három éve játszik együtt. A nyáron három játékost igazoltunk és csak egy távozott, így egy jó és összeszokott kerettel vághattunk neki a bajnokságnak – mondta Kocsis István, a klub elnöke. – Korábban mindig a határon mozogtunk, a dobogó környékén állt a csapat, de evés közben megjött az étvágyunk és szeretnénk megnyerni az idei kiírást."A klub huszonöt éve nyert bajnokságot, ezt a sikert azóta sem sikerült megismételni.„Nagy lökést adott számunkra, hogy a második fordulóban idegenben győztük le a bajnoki címvédő Rábatamásit. Folyamatosan jöttek az eredmények, ráadásul a Megyei Magyar Kupában is megértük a tavaszt, bejutottunk az ötödik körbe, ami történelmi siker az egyesület életében. Összességében huszonöt forduló óta nem győztek le minket. Jó lenne ezt továbbra is megtartani és bajnoki címmel ünnepelni a jubileumon. Megérdemelnék a szurkolóink, akik folyamatosan mellettünk vannak és támogatják a csapatot" – fogalmazott a sportvezető.Az együttes január 19-én kezdte meg a felkészülést.„Heti két tréningünk van, emellett négy-öt edzőmeccsel készülünk a szezonra. Igyekeztünk magasabb osztályú ellenfeleket keresni, hogy tökéletesen ráhangolódjunk a rajtra. Természetesen az előnyünk megtartása lesz a cél tavasszal is, így egy-két játékos érkezése várható. Ami nehézséget okozhat feljutás esetén, az a magasabb osztályban érvényes szövetségi fiatalszabály. Ez főként a hozzánk hasonló kiscsapatokat sújtja, hiszen elszipkázzák a fiatal tehetséges játékosokat a nagyobb klubok" – nyilatkozta az elnök.