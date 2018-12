Evezés - A legeredményesebb hazai klubot ünnepelték Győrben

Papp Oszkár a mexikói ezüstérmesekkel, Melis Zoltánnal, Csermely Józseffel és Melis Antallal.

Volt mit ünnepelni, mert mint az Borkai Zsolt polgármester leveléből kiderült – a város első embere személyesen nem tudott részt venni az eseményen –, idén harminchárom magyar bajnoki aranyat szereztek a győri evezősök, sorrendben harmadszor lett az év felnőtt edzője Alföldi Zoltán, a győri klub szakmai munkájának irányítója, s az egyetemi, valamint a korosztályos világversenyeken is voltak győri érmesek, győztesek. Összességében fennállásuk egyik, ha nem a legeredményesebb szezonjukat zárták a győriek.Az idei eredmények mellett a régmúlt sikereit is felelevenítette a szakosztály, melynek vezetője, Papp Oszkár ajándékot – egy fényképes evezőlapátot – adott át Mitring Gábornak, aki 30 éve a szöuli olimpián szerepelt.Papp Oszkár köszöntötte az ötven éve, a mexikói ötkarikás játékokon ezüstérmet szerzett négyes három tagját, Melis Antalt, Melis Zoltánt és Csermely Józsefet is. A negyedik tag, Sarlós György betegség miatt nem tudott jelen lenni.

A győri evezés több mint százéves múltra tekint vissza, talán azért is, mert a ma sikerei mellett sosem feledkeztünk meg a régi nagyokról sem, velük teljes az evezőscsalád"

– mondta a szakosztályvezető, aki jutalmazta a legeredményesebb versenyzőket.Az elismerések közül mindenképpen kiemelést érdemel a Pák-Ász-kupa, melyet 35. alkalommal adott át a névadó Pák Béla, aki százezer forintot is hozzátett a díj mellé. Idén – akárcsak egy éve – Szabó Bence vehette át az evezősök között nagy becsben tartott trófeát. Szabó öt aranyat szerzett az országos bajnokságon, emellett az egyetemi vb-n 1., az egyetemi EB-n 2. lett könnyűsúlyú négyesben, míg az U23-as EB-n bronzérmet szerzett a kormányos nélküli kettes tagjaként.A Némethy–Mihálkovics-emlékverseny különdíjasa – ezt a díjat ötödik alkalommal adta át dr. Némethy Györgyné, a klub egyik alapítójának leszármazottja – Csizmadia Ádám lett, aki hét számban győzött a nívós versenyen.Hagyomány, hogy Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő is különdíjjal jutalmaz egy fiatal evezőst. Ebben az esztendőben a választása Gasztonyi Péterre esett. A fiatal evezős azzal érdemelte ezt ki, hogy az országos bajnokságon őt hirdették ki elsőnek, de úgy érezte, hogy nem ő lett a győztes. Az ő kérésére visszanézték a befutót, s ott kiderült, egyik ellenfele valóban megelőzte őt, így a már átvett aranyérmet át is adta a másik evezősnek. Ő az ezüst mellé egy Fair Play-díjjal, az évadzárón pedig ezzel a különdíjjal vigasztalódott.

Péter esete is bizonyság arra, hogy a sport nem a mindenáron való győzelemről szól, a sportszerűség sokkal többet ér, mint egy nem megérdemelt aranyérem. Azt hiszem, ez a tett mindenki számára példa lehet"

– fogalmazott Papp Oszkár, aki kiemelte, az országban egyedülálló módon évek óta kiváló kapcsolatot ápolnak a Graboplast VSE kajak-kenu szakosztályával, s ezt a klub vezetőedzője, Sztanity László is megerősítette.Az évzárón, melyen Kovács Gyula volt a házigazda, Némedi-Tóth Imre 1, Glázer Péter 2, Gasztonyi László pedig 3,5 millió forinttal támogatta meg a győri evezősszakosztályt.