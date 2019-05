Évadzáró a Győri Audi ETO-nál: egyedülálló év volt, de talán nem megismételhetetlen - fotók

Bár egy bajnoki mérkőzés még hátravan a szezonból – az Audi-arénában pénteken 18 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport élőben közvetíti –, nyitott kérdés már nincs, mind a bajnokságban, mind a Magyar Kupában, mind a Bajnokok Ligájában megvédte címét a zöld-fehér alakulat. Mivel jövő héten már a válogatottak világbajnoki selejtezőire kezdődik a felkészülés, így csütörtökön megtartotta évadzáróját a klub.



Elsőként Borkai Zsolt , Győr polgármestere mondta el, hogy a csapat idén is fantasztikus évet zárt: „Az elmúlt évek sikereinek köszönhetően óriási az elvárás a lányok felé, s ilyen nyomás alatt sokszor még nehezebb teljesíteni. Ráadásul új edzővel vágott neki az együttes a szezonnak, ami alapból bizonytalanságot szül. Mostanra azonban kiderült, jó döntés volt Danyi Gábor kinevezése, hiszen megvédte címeit a gárda. Büszkén állunk a csapat mögött, s ígérem, a hátteret a jövőben is biztosítjuk a szponzorokkal közösen, mert a siker egyik fontos záloga a nyugodt légkör, melyben dolgozni, edzeni lehet."

Lőre Péter, a névadó szponzor, az Audi Hungaria Zrt. vállalati kommunikációjáért és a kormánykapcsolatokért felelős igazgatója elmondta: a közös projekt már 12 éve tart.





„Ars poeticánkban cégünk a legjobb minőségre tör, s ezt várja partnereitől, így a kézilabdacsapattól is. Örülünk, hogy a klubnál is így gondolkodnak, az öt BL-győzelem és a megannyi hazai cím erről árulkodik. A közelmúltban újabb szerződést írtunk alá, hosszú távra tervezünk a csapattal, így a jövőben is velük, mellettük leszünk" – fogalmazott a cég képviselője. Bartha Csaba , az Audi-ETO elnöke is azt emelte ki, hogy mennyien a klub mögött állnak.

„Ahhoz, hogy ilyen szezon után megint így ünnepelhetünk, kellettek az olyan támogatók, mint a város, az Audi és a további szponzoraink is. Idén is megháláltuk a bizalmat, s abban bízunk, hogy ez jövőre sem változik. Hatalmas fegyvertény, hogy mindezt veretlenül tettük meg, legalábbis reméljük, a Mosonmagyaróvár elleni meccs után is elmondhatjuk ezt. Egyedülálló év volt, de talán nem megismételhetetlen. Jövőre is szeretnénk, ha az évzárón itt lenne az asztalon mindhárom serleg" – fogalmazott a klubvezető, aki elbúcsúztatta a kölcsönben vagy végleg távozó játékosokat, így a fiatalok közül Ács Biankát, Szilovics Fannit és Varga Emőkét (utóbbi nem tudott jelen lenni, klubja, a Fehérvár kötelezettségei miatt), míg az első csapatból eligazoló Crina Pinteát, Nora Mörköt, Tomori Zsuzsannát és Nycke Grootot.



A klub elnöke a szurkolóknak is kifejezte háláját, a város és az Audi képviselői mellett a szurkolói egyesületet is megajándékozta mindhárom sorozat egy-egy aranyérmével.



A már említett EU-Fire Mosonmagyaróvár elleni pénteki meccs után adja át hivatalosan is a Magyar Kézilabda Szövetég illetékese a bajnoki aranyérmeket és a serleget. Ezt követően pedig azonnal kezdődik a szurkolói évadzáró.