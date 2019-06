Európa Játékok - Ungvári Attila szerezte a magyarok első érmét

A 81 kilós dzsúdós, Ungvári Attila révén vasárnap megszerezte első érmét, egy bronzot a magyar küldöttség a minszki Európa Játékokon, amely a cselgáncsozóknak egyben kontinensbajnokság is. A 2010-ben is Eb-bronzérmes ceglédi versenyző öt mérkőzésből négyet megnyert - csak az elődöntőben kapott ki -, az utolsó összecsapásán hosszabbítás után verte vazaarival a németek világbajnokát, Alexander Wieczerzakot. Ungvárin Attilán kívül a többi magyar dzsúdósnak nem termett babér a Csizsovka Arénában. A másik Ungvári, Miklós rögtön az első meccsén kikapott, míg az ugyancsak 73 kilós Szabó Frigyes, valamint a 81 kiló másik magyarja, Rajkai Róbert egy-egy siker után maradt alul. A nőknél a 63 kilós, ifjúsági olimpiai bajnok Özbas Szofi szintén már a nyitómérkőzésén vereséget szenvedett.



A férfi ökölvívók Európa-bajnokságán ötvenszázalékos mérleggel zártak a magyarok, négyből két meccset nyertek. A nehézsúlyú Hámori Ádám (91 kg) a bolgár Radoszlav Pantalejevet, a kisváltósúlyú Fodor Milán (64 kg) pedig a cseh Petr Novakot győzte le megosztott pontozással, így egyaránt a negyeddöntőbe jutottak, s egy sikerre vannak a biztos éremtől. Bernáth Attila (49 kg) a román Cosmin-Petre Girleanutól, míg Harcsa Zoltán (75 kg) a spanyol Miguel Cuadradótól kapott ki hasonlóan szoros pontozással, és búcsúzott. Az asztaliteniszezők ott folytatták, ahol szombaton abbahagyták, az egy nappal korábbi három vereség után ugyanis délelőtt a Szudi Ádám, Pergel Szandra duó is kikapott a vegyes párosok első fordulójában - 3-0-ra egy hazai kettőstől -, így a fehérorosz fővárosban biztosan nem szerez olimpiai kvótát. Később Póta Georgina javított valamit a magyar mérlegen, megnyerte első egyes meccsét - 4-0-ra a fehérorosz Nagyezsda Bogdanova ellen -, s ezzel bejutott a legjobb 16 közé. Hétfőn a svéd Linda Bergström lesz az ellenfele.



A sportlövőknek ismét nem volt jó napjuk, Egri Viktória és Major Veronika sem jutott be a nyolcas döntőbe a női légpisztolyosoknál, előbbi 569 körrel a 20. lett, míg utóbbi - aki már tokiói kvótás - 567 körrel a 23. helyen fejezte be versenyt.



Az atléták a különleges csapatverseny első napján voltak érdekeltek vasárnap, és a magyar válogatott csoportjában ötből a második helyen zárt a németek mögött. A legjobban Kerekes Gréta teljesített, aki megnyerte a 100 méter gátat, s ezzel maximális, 12 pontot szerzett a csapatnak. Az országúti kerékpárosok 180 kilométeres férfi mezőnyversenyében egyik magyar sem tudott beleszólni a dobogós helyek sorsába. Négyük közül Pelikán János érte el a legjobb helyezést, ő 39. lett a 135 fős mezőnyben, míg Karl Ádám 47., Dina Márton 49., Dina Dániel pedig 114. helyen ért célba.