Európa-liga - A Chelsea edzője kemény mérkőzést vár a Vidi ellen

Kemény mérkőzés lesz, nehéz motiválni a játékosokat, hisz nincs semmi tétje számunkra a Vidi elleni csütörtöki Európa-liga találkozónak - mondta Maurizio Sarri, az angol Chelsea labdarúgócsapatának olasz trénere szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján.



Maurizio Sarri emlékeztetett arra, hogy októberben is rendkívül nehéz meccsen győzték le a fehérváriakat, mert "a magyarok kiválóan és intenzíven védekeztek." Úgy vélekedett, hogy ezúttal merőben más összecsapást láthatnak majd a nézők, mivel a Vidinek a továbbjutáshoz nyernie kell.



Kérdésre elmondta, hogy a kezdőcsapat még nem állt össze a fejében. Jelezte, hogy az elmúlt hat napban három tétmeccset játszók, vagyis Kepa Arrizabalaga, Antonio Rüdiger, César Azpilicueta, N'Golo Kanté, Eden Hazard biztosan pihenőt kapnak, mint ahogy három sérültjük - Mateo Kovacic, Gary Cahill, Victor Moses - sem játszik, rajtuk kívül mindenki más a rendelkezésére áll.



Az együttes angol válogatott középpályása, Ruben Loftus-Cheek szintén rendkívül nehéz találkozóra számít. Megjegyezte, hogy a Chelsea mindig mindenhol győzni akar, s ezt a mentalitást kell képviselniük csütörtökön is.



Közölte, hogy edzőjük gyakran változtat a kezdőcsapat összeállításán, ezért vélhetően olyan játékosok is pályára léphetnek, akik eddig kevés lehetőséget kaptak.



A Vidi-Chelsea mérkőzés csütörtökön, 18:55-kor kezdődik a Groupama Arénában, a meccsre minden belépőjegy elővételben elkelt. A teltházas találkozót a macedón Aleksandar Stavrev vezeti.



Az L jelű csoportot a Chelsea vezeti 15 ponttal és már továbbjutott. A másik továbbjutó helyért a hat-hat pontos fehérorosz BATE Boriszov és a Vidi, valamint a három ponttal álló görög PAOK Szaloniki küzd.



A Vidi abban az esetben juthat tovább a csoportból és kerülhet az egyenes kieséses szakaszba, ha több pontot szerez, mint a jelenleg második fehérorosz BATE Boriszov a görög PAOK vendégeként. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a magyar bajnok bravúrgyőzelemmel is kiesik, ha a fehéroroszok győznek Szalonikiben.



A csoportkörből magyar csapat még sohasem jutott tovább sem az Európa-ligában, sem a Bajnokok Ligájában. Legutóbb 15 évvel ezelőtt, a 2003/04-es szezonban "élte meg" a tavaszt az európai kupaporondon a Debreceni VSC, akkor még az El elődjében, az UEFA Kupában.