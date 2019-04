Euroliga négyes döntő Sopronban - Fegyverneky Zsófia: a saját játékunkra koncentrálunk

Fegyverneky Zsófia szerint mindenekelőtt a saját játékára összpontosít a Sopron Basket, amely idén is házigazdaként vág neki a péntektől vasárnapig tartó a női kosárlabda Euroliga négyes döntőnek.



A tavaly Euroliga-ezüstérmes zöld-sárgák csapatkapitánya a klub honlapján kiemelte, csak pozitív emlékei vannak a 2018-as Final Fourról, és reméli, hogy az ideiről is ugyanilyenek lesznek.



"Óriási dolog, hogy egymás után a második évben itt lehetünk, és minden percet élvezni kell, mert nem tudni, hogy mikor lesz megint ilyen lehetőség. Az elmúlt hetekben arra készültünk, hogy olyan szinten és ritmusban játsszunk, amilyenben az Euroliga-elődöntőben szeretnénk. Viszonylag keveset foglalkozunk a Jekatyerinburggal, a saját játékunkat próbáljuk játszani, szerintem jó úton haladunk" - jelentette ki a 34 éves játékos.



"A tavalyi elődöntő hangulata egy életre megmarad bennem, minden játékosnak az az álma, hogy ilyen közegben játsszon. Remélem, a közönség az idén is ugyanolyan erőt ad nekünk, mint akkor" - tette hozzá.



A klub hétfői tájékoztatása szerint az elmúlt évi Final Fourhoz hasonlóan a Novomatic Aréna új belső terekkel várja a rajongókat.



A főpálya és az Akadémiai Oktatóközpont terme közötti mobilfalat már elbontották, és - a 2015-ös Eb-hez, illetve a 2018-as négyes döntőhöz hasonlóan - mobillelátót alakítanak ki a helyén. Ennek már megérkeztek az első darabjai, és ha elkészül, a csarnok befogadóképessége háromezer főre bővül.



Helyére került már a pálya fölött az új, négyoldalú kivetítő is. A pénteki elődöntőben 17 órától a 2017-ben bajnok orosz Dinamo Kurszk a 2015-ben első cseh USK Prahával találkozik, majd 20 órakor a Sopron Basket a címvédő orosz Jekatyerinburggal csap össze. A bronzmérkőzésre és a döntőre vasárnap kerül sor.