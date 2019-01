ETO - Stark Péter: "Aláírtam az elém rakott papírokat és azonnal eljöttem a stadionból"

Stark Péterre (kabátban) a továbbiakban nem számítanak korábbi klubjánál. Fotó: Mészáros Mátyás

A válogatottban 19 alkalommal szereplő Stark Péter korábban éveken át futballistaként szolgálta az ETO-t, aztán előbb utánpótlásedzőnek nevezték ki, majd nemrég Király József vezetőedző segítője lett a jelenleg NB II-ben szereplő csapatnál. Ahogy arról beszámoltunk, hétvégén anyagi okokra hivatkozva szerződést bontott vele az ETO vezetősége. Starkra – úgy tudjuk, a megfelelő edzői licenc hiánya miatt – utánpótlástrénerként sem számítanak volt klubjánál.– Bevallom, igen. Nem számítottam rá, hogy elküldenek, de tudomásul vettem a döntést. Nem hisztiztem, ha erre gondol. Aláírtam az elém rakott papírokat és azonnal eljöttem a stadionból.– Anyagi okokra hivatkoztak. Nem jöttek be a klub korábbi elképzelései, s meg kell húzni azt a bizonyos nadrágszíjat. Elhiszem, hogy így van, nem látok bele a klub gazdasági dolgaiba.– Az utolsó havi fizetésem maradt még a klubnál, csak azt kapom majd meg.– Ez így van. Nem egyszerű az ilyet feldolgozni, átélni. Úgy fest, egyoldalú csupán a „szerelem" köztem és az ETO között.– Mindenképp találnom kell valamilyen munkát. Egy garzonban élek a két gyermekemmel, akiket el kell hogy lássak, s fel kell hogy neveljek.– Persze, kettő is. Lehet, hogy Bécsben csomagfutár leszek, de egy ismerős ajánlott itthon fuvarozói munkát is.– Dehogy. Mindenképp dolgoznom kell, nincsenek tartalékaim. Aki tudott, az átvert és kifosztott, amikor még volt pénzem.– Sok mindent megéltem már a magyar labdarúgásban, nem csodálkozom én már semmin. Amúgy nem hiszem, hogy az én dolgom eldönteni, szükség van-e rám vagy sem.– Őszintén? Nem tudom. Talán túlságosan is kötődöm az ETO-hoz. Furcsa lenne teljes meggyőződéssel egy másik csapat sikeréért dolgoznom, miközben sok minden a zöld-fehérekhez köt.– Nyilván akadnak problémák, nehézségek, de remélem, nincs. Ha pedig nagy a baj, az úgyis ki fog derülni.