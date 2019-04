Épül-szépül a kisbácsai sportcentrum Győrben

Az új műfüves focipályát szemlézi Bárány István képviselő. Fotó: HBE

A terület 1992-ben a frissiben alakult Rekard-Junior FC-hez került, az egyesület üzemeltetőként az ott működő étterem, s a később kialakított piac bevételei- ből tartotta fenn a létesítményt. Ekkor több mint kétszázan – gyerekek, felnőttek – futballoztak különböző korosztályokban a pályán, amit 1994-ben aztán a Primo Italgyártó vásárolt meg, majd két év múlva értékesítette a Rapid FC-nek.Aztán a foci és a csapat is elsorvadt, így a pályát birtokló sportegyesületet a bíróság megszüntette, az ingatlantulajdont az államnak adta, ám ennek bejegyzéséig a pályát egy kft.-be menekítették, a tulajdont pedig rá is jegyezték. Kiderült, a sporttelep egy részére lakóingatlanokat terveztek, a másik részt a törvényi előírások miatt használták volna csak tömegsportra.úVégül aztán jogerősen az államé lett a pálya, ami a nemzeti vagyonkezelőtől a győri önkormányzathoz került, amely annak működtetését nemrég az Üstökös FC-re bízta. A kéthektáros területen egy sport- és szabadidőközpont épül.Katona Tibor, az utánpótlás-neveléssel foglalkozó Üstökös FC elnöke korábban elmondta: már tíz éve jelezték, hogy szeretnék felújítani és működtetni a pályát. A felújítás mára látványos fázisához érkezett. Az egyik műfüves nagypálya szinte teljesen elkészült. A tervek szerint még egy élő füves, NB III-as mérkőzés megrendezésére is alkalmas nagypálya, valamint egy fedett csarnok két műfüves kispályával is épül. A kiszolgálóépület (öltözők, mosdók és büfé) mellett még egy 333 méteres rekortán futópálya, valamint szabadtéri edzőpark kialakítása is szerepel a tervek között. A sportcentrumot a nagyközönség számára is elérhetővé teszik.„A pályáért folytatott évtizedes küzdelem révbe ért. Amit annak idején összefogásból felépítettek, az most újra épül és tovább él. Ez elégedettséggel tölt el engem és gondolom, mindazokat, akik a pályáért küzdöttek" – fogalmazott Bárány István, a városrész önkormányzati képviselője, aki az évek során sokat tett a létesítmény visszaszerzéséért.A beruházások az önkormányzat támogatása mellett döntően társaságiadó-felajánlásokból valósulnak meg, így az üzemeltető Üstökös FC további tao-felajánlásokra és magánszemélyek adó egy százalékára számít.A létesítmény 800–900 millió forintból épül fel, s egy részét már idén birtokba vehetik a sportolni vágyók.