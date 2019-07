Emléktornán csapott össze egymással a Gyirmót és a Mosonmagyaróvár - Fotók

Ma nem a legszebb arcunkat mutattuk. Az ellenfél nagyon szervezett volt, sokszor csak futottunk a Mosonmagyaróvár és az eredmény után. Sokat hibáztunk, ezeket mindenképpen ki kell javítunk a bajnoki rajtig. Van még két hetünk, amit ki fogunk használni. Köszönjük a Mosonmagyaróvárnak, hogy elfogadták a meghívást, és azt kívánjuk nekik, hogy nyerjék meg az NB III-as bajnokságot."

Nagy megtiszteltetés volt a számunkra, hogy részt vehettünk a Horváth Ferenc Emléktornán. Egy jó mérkőzést játszottunk, egy erős ellenféllel, ahol időnként megmutattuk, hogy van bennünk potenciál. Szép dolgokat csináltunk, és olykor zavarba tudtuk hozni az NB I-be vágyó gyirmótiakat, ami mindenképpen pozitív. Ha a játékosok hozzáállása ilyen marad, annak a bajnokságban is meglesz az eredménye. Sok sikert kívánok Csertői Aurél kollégámnak és kívánom, hogy a Gyirmót érje el a célját, és jusson fel az élvonalba."

Új labdafogó háló fogadta a XIII. Horváth Ferenc Emléktorna résztvevőit a bágyogszováti focipályán. Az új kelléket Horváth Ernő és Horváth Ferenc adományozta a helyi egyesületnek, amelynek sorsát mindig a szívükön viselték, hiszen a gyermekkorukat ők is Bágyogszováton töltötték. Édesapjuk szülőfalujában, hagyománnyá vált, hogy minden nyáron megrendezik a Horváth Ferenc Emléktornát, ahol a Gyirmót FC Győr az egyik állandó résztvevő.Csertői Aurélék ezúttal az NB III-ban induló Credobus Mosonmagyaróvárral játszottak felkészülési mérkőzést. A csapatok dolgát a nehéz talaj és a nagy meleg is megnehezítette, ettől függetlenül élvezetes mérkőzést láthatott a szép számú közönség.A 8. percben Tóth Bence kapta üresen a labdát az óvári tizenhatos előterében. A középpályás az átvétel után jobbal eltekerte a labdát Heinrich mellett, így gyorsan megszerezte a vezetést a Gyirmót (1-0). A folytatásban mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, de újabb gól csak a félidő utolsó percében született, ráadásul nem is akármilyen. Laki Balázs 25 méterről lőtte ki a gyirmóti kapu jobb felső sarkát (1-1). A második játékrészben aztán a vezetést is átvette a Mosonmagyaróvár, miután az 59. percben Mundi Roland indította remekül a jobb oldalon Szegi Vincét. A Gyirmóttól kölcsönvett játékos nevelőegyesületét szomorította, miután kiszorított helyzetből kilőtte a hosszú sarkot (1-2). A 67. percben a nem sokkal korábban beálló Boros Tamás buktatta a jól kilépő Mayer Ádámot a tizenhatoson belül. A megítélt büntetőt Nagy Patrik higgadtan értékesítette (2-2). Több gól már nem esett, így döntetlenre végzett egymással a két gárda. A mérkőzés után a szervezők megvendégelték a csapatokat, és a kupákat is átvehették a résztvevők.Bágyogszovát, 300 nézőGyirmót FC Győr: Rusák (46. Pálfi) – Krebsz (55. Krén), Hudák (55. Villám), Lipták (55. Széles), Zeke M. (55. Présinger), Vass Á. (55. Varga P.), Lázár, Tóth B. (46. Nagy P.), Koltai (55. Kamarás), Heffler N. (55. Sandal), Szarka (55. Mayer Á.). Vezetőedző: Csertői AurélCredobus Mosonmagyaróvár: Heinrich (65. Boros) – Bohner, Vadász, Debreceni, Farkas N., Darázs (75. Sziklási), Bakos (60. Dobrovolszki), Mundi (60. Szalka), Laki, Szegi, Hamar (75. Tamás). Vezetőedző: Király JózsefGólszerzők: 8. Tóth Bence, 67. Nagy Patrik (11-esből), ill., 45. Laki Balázs, 59. Szegi VinceA Horváth Ferenc Emléktorna másik mérkőzésén: Bágyogszovát-Gyömöre 3-1