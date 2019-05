Élvonalbeli és másodosztályú focistákat tartóztattak le Spanyolországban

A spanyol rendőrség több élvonalbeli és másodosztályú labdarúgót letartóztatott fogadási csalás miatt.



A hatóság egyelőre nem közölt részletes információkat a keddi akcióval kapcsolatban, de az EFE spanyol hírügynökség úgy tudja, több mérkőzést is befolyásoltak az elkövetők az első és másodosztályú spanyol bajnokságban.



Az EFE szerint a Real Madrid két korábbi játékosa, Raúl Bravo és Borja Fernández is érintett, továbbá Carlos Arandát is megnevezi, aki több csapatban is megfordult a Primera Divisiónban. Rajtuk kívül még Agustín Lasaosát, a Huesca elnökét említették a letartóztatottak között.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)