Ellopták tőlünk a Bajnokok Ligáját - egy futballszerető győri főorvos számokkal igazolja az állítását

Dr. Sebők Zoltán imádja a labdarúgást, a győri kardiológus számára a Ferencváros 1995-ös BL-menetelése felejthetetlen élmény maradt, de miután magyar klub azóta nem nagyon jutott el a Bajnokok Ligája legjobb 32 csapata közé – 2009-ben a Debrecen szerepelt nem túl fényesen a főtáblán –, csalódott.



A 2016-os Európa-bajnokság magyar sikerei adtak rajongásának újabb lendületet, s kezdett el azon gondolkodni, vajon miért nem jutnak el magyar vagy más kelet-európai csapatok a BL főtáblájáig. Egy évig kutatott, statisztikákat gyártott. Az eredmény számára is lehangoló volt, véleménye szerint az UEFA és az úgynevezett topcsapatok a számukra előnyös versenykiírás segítségével kisajátították a Bajnokok Ligáját, a kiscsapatoknak gyakorlatilag nulla esélyük van a sorozat döntőjéig eljutni.

Dr. Sebők Zoltán egy évig kutatott, s megtalálta a megoldást. Fotó: Mészáros Mátyás

„A jelenlegi kiírás szerint a harminckét főtáblás helyből a topligás csapatok, a spanyol, a német, az angol és olasz klubok tizenhat helyet küzdelem nélkül, kapásból megkapnak, vagyis ezen bajnokságok első négy helyezettjei automatikusan a főtáblán szerepelnek. További tizenkét helyet a legjobb öt-tíz bajnokság klubcsapatai kapnak meg. A fennmaradó négy helyre negyven ország bajnokcsapata pályázik. A versenykiírásban tehát kódolva van a sikertelenség, de nemcsak nekünk, magyaroknak, hanem azoknak is, akik a tizedik helynél lejjebb vannak a rangsorban. Vagyis nem azért nem jutunk el elsősorban a főtábláig, mert nem tudunk futballozni, hanem mert nagyon kicsi erre az esély. Kiszámoltam, a Vidinek tavaly ebben a rendszerben a fináléba jutásra kicsivel több, mint hat százalék esélye volt. Ez pedig szinte nulla. A BL gyakorlatilag négy ország küzdelme lett." „A jelenlegi kiírás szerint a harminckét főtáblás helyből a topligás csapatok, a spanyol, a német, az angol és olasz klubok tizenhat helyet küzdelem nélkül, kapásból megkapnak, vagyis ezen bajnokságok első négy helyezettjei automatikusan a főtáblán szerepelnek. További tizenkét helyet a legjobb öt-tíz bajnokság klubcsapatai kapnak meg. A fennmaradó négy helyre negyven ország bajnokcsapata pályázik. A versenykiírásban tehát kódolva van a sikertelenség, de nemcsak nekünk, magyaroknak, hanem azoknak is, akik a tizedik helynél lejjebb vannak a rangsorban. Vagyis nem azért nem jutunk el elsősorban a főtábláig, mert nem tudunk futballozni, hanem mert nagyon kicsi erre az esély. Kiszámoltam, a Vidinek tavaly ebben a rendszerben a fináléba jutásra kicsivel több, mint hat százalék esélye volt. Ez pedig szinte nulla. A BL gyakorlatilag négy ország küzdelme lett."

Sebők doktor szerint a főtáblás szereplés aránytalanul eltolódott a top négy országok irányába.



„A lakosság száma és a főtáblára jutás esélye fordítottan arányos. Míg 1995-ben a főtáblás helyek eloszlása egyenletes volt, és bajnokcsapatokat érintettek, 2018-ban a topligás országok köré koncentrálódtak a főtáblás helyek, így a nem topligás bajnoksággal rendelkező országok lakosai a nyugati nagy klubok szurkolóivá, fogyasztóivá válnak. Kétezerig még az erősebb és közepes bajnokságokból is volt főtáblás résztvevő, a módosítással az ő lábuk alól is kihúzták a talajt, s óriási csoda volt, hogy az Ajax legutóbb bejutott a négy közé. A selejtezőkön szerezhető fél, egy pontok nem sokat érnek, a főtáblán pedig szinte képtelenség a kiscsapatoknak pontot szerezniük. Ezek az országok nem tudnak soha felzárkózni a top tízhez. Ha akad valamelyik csapatban tehetség, azonnal elkapkodják, de általában csak kispadoztatják" – teszi hozzá a futballrajongó orvos, aki úgy véli, az európai szövetség és topligák érdeke, hogy csak a nagyobb csapatok játsszanak nemzetközi mérkőzéseket.

„Pedig épp a több mérkőzés lenne a megoldás, hogy bejussunk a top tízbe. Létre kellene hozni egy régiós pontvadászatot, amely hasonló jogokat szerezhetne, mint egy topligás bajnokság. A földrajzi, történelmi lehetőségeket figyelembe véve Magyarország mellett Ausztria, Horvátország és Szlovénia csapatai lennének az AAA (Alpok, Alföld, Adria) Liga tagjai. Technikailag ez megoldható lenne valamelyik bajnokság átnevezésével. Ez a liga a csapatoknak a folyamatos nemzetközi mérkőzések lehetőségét nyújtaná, nőne a potenciális érdeklődők száma, s természetesen a reklámérték. Képzeljünk el például egy Salzburg–Újpest, Honvéd–Dinamo Zágráb vagy Ferencváros–Rijeka bajnokit. A koefficiensszámításnál az AAA Liga máris a húsz-huszonkettedik helyen állna. A kulcs, hogy bárki nyerne, bennünket képviselne a BL-ben. A Balkán ereje, az osztrák pénz és a magyar ész kombinációja sok mindenre hivatott lehet" – folytatta a sportszerető orvos.



„A három évvel ezelőtti EB bebizonyította, hogy van igény idehaza is a jó futballra. Ahhoz, hogy a projektből valami is legyen, kellene bizonyos politika erő, a szakmától pedig felhatalmazás. Az új stadionokkal idehaza adott az infrastruktúra, a sportág támogatottsága is kiváló, úgyhogy bízom benne, valaki lát majd benne fantáziát, még mielőtt az Európa Liga kettő létrejönne" – mondta végezetül dr. Sebők Zoltán.