Egy jeles, két bukás - Befejeződött az őszi idény a Merkantil Bank NB II-ben

Véget ért az őszi idény az elmúlt hétvégén a Merkantil Bank NB II-ben. A 20 csapatos mezőnyben Győr-Moson-Sopron megyéből három csapat volt érdekelt. Őszi listavezető a Gyirmót FC győr

A gyirmóti kék-sárgák azzal a nem titkolt céllal vágtak neki az idei bajnokságnak, hogy a végén feljutást érő helyen végezzenek. A célok érdekében olyan rutinos játékosokat igazoltak, mint Strestík, Heffler N. vagy Szarka, akik tele voltak bizonyítási vággyal, mellettük érkezett még Vólent, Herjeczki, Krebsz és Kontár is.

A gárda gerince tulajdonképpen már tavasszal kialakult, így a csapatépítést nem kellett teljesen elölről kezdeni.

A Szepessy László vezetőedző által dirigált Gyirmót nagyjából az egész őszi idényben kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, így most az élről várja a bajnoki folytatást. Két ponttal előzi meg a második helyezett ZTE-t és öttel a Kaposvárt. Ráadásul vasárnap éppen a somogyi zöld-fehéreket fogadja.



Az összképen talán csak a viszonylagosan több vereség ront egy kicsit, de ezt a sok győzelemmel sikerült kompenzálni.



A csapatban több jó egyéni teljesítmény akadt. Külön ki kell emelni Nagy Patrik gólerősségét. A támadó 11 találatával holtversenyben második a 12-vel góllövőlista-vezető ceglédi Oldal mögött. ETO: csalódást jelentő szerepléssel 12. hely

Nyáron jelentős változások történtek az ETO-nál. A szurkolók közül sokan nem értettek egyet vele, hogy Szentes Lázár még egy évig élő szerződését felbontotta a klubvezetés és nem folytathatta a munkát. Vezetőedzőnek érkezett Mészöly Géza, aki mindössze hét bajnoki meccsen ülhetett a csapat kispadján. Akkor 8 ponttal a 11. helyen állt a zöld-fehér együttes.



Helyette a korábbi pályaedzőt, Király Józsefet nevezték ki. Neki eddig 12 mérkőzés jutott, ezeken egyaránt 4–4 győzelmet, döntetlent és vereséget ért el a csapat.



A bajnokság előtt az volt az ETO célja, hogy legalább a dobogón végezzen és versenyben legyen a feljutásért. Az edzőváltás után ez arra módosult, hogy lőtávolban maradjon az élbolyhoz képest és tavasszal élhessen a remény a célok eléréséhez. Nos, ezt nem sikerült megvalósítani.



A zöld-fehérek az őszi idény befejezésével 24 ponttal a 12. helyen tanyáznak és jelen helyzetükben a tabellán már nemcsak előre, hanem hátra, a kieső zóna felé is kell nézegetniük.



A nyáron nevekre ugyan jól erősített a klub, érkezett Koltai, Tar, Mervó, Hamar, Baracskai, Jakab és Horváth kapus, a jó bajnoki eredmények azonban elmaradtak. A kevésbé átgondoltnak mondható játékospolitikát jól jelzi többek között, hogy közülük már három, összesen pedig öt futballistájátólköszönt el az ETO az elmúlt napokban.

Soós Imre ügyvezető-sportigazgató azt nyilatkozta az öt futballista elküldése után, hogy tavasszal nagyobb szerepet kívánnak adni a saját nevelésű fiataloknak. Ebben azért elég nagy a kockázat és az őszinél is nagyobb bukás lehetősége is benne van.



A gyenge szereplésben vezetőknek, szakembereknek és a játékosoknak is megvan a maguk felelőssége. Kieső helyen, de még nem reménytelenül

„Úgy gondolom, sokkal többet kéne nyújtaniuk a fiatalabb labdarúgóinknak, de akadnak olyan rutinos játékosaink is, akik egyértelműen az elvárások alatt teljesítenek. Mindegyiküknek komolyabb munkát kell végezniük, s akkor nem maradnak el az eredmények" – nyilatkozta október elején Drescher Ottó, a Mosonmagyaróvár elnöke három egymást követő bajnoki vereség után, amikor a csapat a 18. helyen állt a bajnokságban.

Azt is mondta, hogy Várhidi Péter vezetőedző helye stabil a kispadon, de nagyjából egy hét múlva már nem ő irányította a kék-fehéreket. A helyét a pályaedzője, Takács Gábor foglalta el ideiglenesen. A hajrára Tóth András vette át a karmesteri pálcát, aki nagyszerűen mutatkozott be: egy csákvári döntetlennel és az ETO legyőzésével tette le a névjegyét.



Az őszi idény végére a Mosonmagyaróvár el is került a táblázat utolsó helyéről, jelenleg 15 ponttal a 19. helyezett.

A Credobus a nyáron jelentős átalakuláson esett át. Több kulcsember távozott, de voltak érkezők is. Főként a belső védelem kialakítása okozott gondot a szakmai stábnak.



Mosonmagyaróváron ha szebb álmokat akarnak szövögetni, akkor mindenképpen meg kell erősíteni a játékoskeretet.