Duplázott a csapattársak jóvoltából

Szabó Viktor

Legutóbb a Békéscsabát győzték le hazai pályán a Lajta-partiak, a sikerből két góllal vette ki a részét Szabó Viktor.„Rendkívül jó érzés volt ismét gólokat lőni, hiszen legutóbb a Soroksár ellen találtam be még szeptemberben, de leginkább annak örültem, hogy győzni tudott a csapat. Ha nem nyertünk volna, akkor hiába lövök gólt, nem tudnék örülni. Ez viszont igazi csapatmunka volt, és szeretném megköszönni a csapattársaimnak, mert ugyanúgy az ő érdemük is."A támadó szerint a zsinórban hét szerzett pont Tóth Andrásnak is köszönhető: „Az, hogy pontot szereztünk Csákváron, majd elvertük az ETO-t, nyilván adott önbizalmat is a csapatnak, de nem csak ennek köszönhető a sikerességünk. Sokkal egységesebb a csapatunk, koncentráltabbak vagyunk és ez visszaadta a csapat hitét.Sokkal jobb a keret hozzáállása, ami meglátszik a játékunkon is."A Nyíregyháza ellen újabb kemény csata vár vasárnap az óvári együttesre.„Kemény meccs lesz, mert a Nyíregyháza is jó formában van. Egy-egy villanás vagy pontrúgás az egész találkozót eldöntheti. Győzni akarunk idegenben, mert ha a Balmaz kikap, a vonal fölött telelhetnénk. Ez fontos lenne, hiszen az a cél maradt erre a szezonra, hogy kiharcoljuk a bennmaradást" – zárta a beszélgetést Szabó Viktor.