Díjaztuk a megye legjobb sportolóit

Kardos Botond, a Győri AC tornásza sikeres esztendőt zárt tavaly, noha sérülések hátráltatták a felkészülését és a versenyzését. Ennek ellenére elégedett az elért eredményekkel.

Sajnos az Európa-bajnokságot derékproblémák miatt ki is kellett hagynom, de a többi versenyen azt gondolom, kihoztam magamból a legtöbbet. Ami nagy tapasztalat számomra, hogy stresszhelyzetben sokkal jobban kell koncentrálnom"

– kezdte a mindössze 21 esztendős sportoló, akit Magyarország egyik legjobb összetett tornászának tartanak.

Ez egyrészt keményebb feladat, mert mind a hat szeren végig kell menni edzésen, a nemzetközi mezőnyben viszont egyszerűbb is a dolga az ilyen tornásznak, mert jóval több a szerspecialista. Nekem is van kedvencem, a talajt és a korlátot szeretem a legjobban, ezekhez sokkal jobb érzékem van, s élvezhetőbbnek tartom"

– fogalmazott Kardos Botond, aki idén vb-n és EB-n is szerepel.

Az idei Európa-bajnokságon összetettben a legjobb tizenkettő közé szeretnék bekerülni, míg a világbajnokságon a huszonnégy közé a csapattal, hogy legyen esély a tokiói olimpiára"

A díjazottak és képviselőik: Sipőcz Richárd, Kadler Viktor, Czéllai-Vörös Zsófia, Gyimes Nikolett, Mészáros Sándor, Kardos Botond, Nora Mörk, Eduarda Amorim és Babos Csaba. Fotó: H. Baranyai Edina

– mondta a tornász, aki a fővárosból bő fél éve igazolt Győrbe, s remek döntésnek tartja, hogy a GYAC-ot választotta.

Nagyon jó körülmények között dolgozhatunk az Olimpiai Sportparkban, hiszen egy helyen van minden, ami a felkészüléshez kell, s annak is örülök, hogy a saját lábamra álltam, távolabb a családtól. Ezt is pozitívumként éltem meg"

– tette hozzá a megye legjobb férfi sportolója.Edzője, Reszeli Péter betegség miatt nem tudott eljönni, Mészáros Sándor szakosztályvezető viszont itt volt, s ő is méltatta Kardos eredményeit, képességét.

Egyet kell értenem azzal a véleménnyel, mely szerint Botondban még akár három olimpia is benne van. Rendkívül tehetséges, s amellett, hogy szállítja az eredményeket, jó példát mutat az utánpótlás számára is. Jelenleg több mint háromszáz a szakosztály létszáma, ebből százkettő a versenyző. Fele-fele arányban vannak a fiúk és a lányok. Ebből mintegy negyven fiú az első osztályú, A kategóriás, a lányoknál nagyjából fordított az arány, de ott igazán 2014 őszén indult csak be a munka Fajkusz Csaba irányításával. Ami lökést adhat, hogy Botond edzője, Reszeli Péter supervisorként is dolgozik nálunk, összefogja az edzők munkáját"

Példátlan címek

– mondta Mészáros Sándor.A legjobb női teniszező, Babos Tímea is otthon betegeskedett – a legutóbbi tornán is emiatt adta fel a mérkőzését –, így őt édesapja, egyben egyik edzője, Babos Csaba képviselte. Mint ismeretes, a soproni teniszező tavaly párosban megnyerte az év első Grand Slam-tornáját, az Ausztrál Opent, míg év végén WTA-világbajnok lett, ugyancsak párosban. Egyéniben karriercsúcsot döntött, bár az év második fele nem sikerült túl jól a számára.

Úgy gondolom, Timi olyan címek birtokosa, ami példátlan a magyar teniszben, évről évre egyre jobb eredményeket ér el párosban. Ebben komoly munka és kitartás van, Timi kimondottan edzésfanatikus, sokat költ arra, hogy jobb és jobb legyen"

– kezdte Babos Csaba, aki példaként említette, hogy fizioterapeuta segíti, illetve Kellner Ádám, korábbi Davis-kupa-játékos lett az ütőpartnere, aki tíz-tizenkét versenyre elkíséri évente. Edzőt is váltott Babos Tímea tavaly.

Thomas Drouet-val megfáradt az öt éve tartó kapcsolat, most Nick Horvattal dolgozik. Párosban gyakorlatilag felért a csúcsra, most is, mint korábban, központi kérdés, mi lesz egyesben. Tavaly jól sikerült az év első fele, ezek közül már van olyan pontja, amit nem tudott megvédeni, így most a kilencven-századik hely környékéről kell előreküzdenie magát, remélhetőleg sikerrel, s most az év második szakasza lesz igazán eredményes. Kisebb gond, hogy most betegséggel küzd, alaposan kivizsgáltatja magát, miközben persze jönnek sorra a tornák. Bízunk benne, most jönnek még a legjobb évei"

Ismét Európa trónján

– mondta el Babos Csaba.A kétszeres ifjúsági Európa-bajnok Sipőcz Richárd, a SZESE dzsúdósa saját korosztályában, az ifjúságiak között gyakorlatilag ahol indult, nyert, a juniorok között felemás a mérleg.

Ifiben ennél jobban nem szerepelhettem volna, ott nem maradt bennem hiányérzet. Juniorban volt hideg és meleg is"

– fogalmazott a 18 éves sportoló, aki egyébként idén lesz csak elsőéves junior.

Amikor felkerültem az ifik közé, rögtön EB-t nyertem. Ha ezt megismétlem az idősebbek között, az óriási dolog lenne. Tavaly belekóstoltam abba a korcsoportba is, talán ha nem kapok tüdőgyulladást, nem csak egy meccset nyerek az EB-n. Meglátjuk, mire megyek majd a versenyeken, de bízom a jó szereplésben"

– mondta Sipőcz Richárd.Edzője, Gyimes Nikolett is bizakodó, ugyanakkor egy kicsit óvatos is.

Ricsit időként nem árt visszafogni, mert ő menne előre nagyobb léptekkel is, de szerintem apránként kell őt felépíteni. Az biztos, idehaza a felnőttválogatón is dzsúdózott már, s bizony volt olyan rutinos válogatott, akit azért egy kicsit kihozott a sodrából az egymás közti meccsükön…"

– mondta nevetve az edző, aki szintén megemlítette a junior EB-t, ahol nem kapott rossz sorsolást tanítványa, de egy betegség közbeszólt.

Ezért nem lehet biztosra menni, bármi történhet addig. Várhatóan egyébként az olimpiai kvalifikációt is megpróbáljuk, aztán meglátjuk, hogyan sikerül. Képességei alapján egy-két olimpia benne van, reméljük, ki is jön belőle. Előre azonban csak egy évre tekintünk, így most a juniorversenyek vannak fókuszban"

Egy lapon minden

– fogalmazott az edző.A lányoknál Czéllai-Vörös Zsófia akár a felnőtteknél is a legjobb lehetett volna, mert U23-ban és a felnőtt korosztályban is nyert világversenyeket Csay Renátával, a maratoni kajakozás koronázatlan királynőjével. A Graboplast VSE kajakosa utolsó éves utánpótlás-versenyzőként 2018-ban mindent egy lapra tett fel.

Úgy voltam vele, most vagy soha. Szerettem volna megmutatni, mire vagyok képes. Korábban megfizettem a tanulópénzt, s magam sem tudtam, a sík víz vagy a maraton felé koncentráljak, de végül utóbbiban találtam meg magamat. Ráadásul Csay Reni személye, az, hogy vele mehetek, nagy motivációt jelentett. Sokat készülünk együtt, heti három páros edzés legalább van. Párosunkban ő a rutin, én vagyok a lendületes fiatal. Nagyon tisztelem Renit, de bevallom, nem új Csay Renáta, hanem »csak« Czéllai-Vörös Zsófia szeretnék lenni"

– mondta a kajakos, aki az év elején Dél-Amerikában vett részt a világ leghosszabb versenyén.

Nyolc nap alatt háromszáz kilométert kellett leevezni, egy nap pihenő volt. Végül másodikok lettünk, sajnos az egyik nap a cél előtt az élen haladva beborultunk, s ezt a szakaszt végül el kellett engednünk. Ettől függetlenül nagy élmény volt a Rio Negrón lapátolni, s a végeredményre is büszkék lehetünk"

– tette hozzá a tehetséges sportoló.Edzője, Kadler Viktor egy érdekes történetet mesélt Zsófiról: „Két éve egy versenyre mentünk, s odafelé azt mondta nekem, soha többet nem szeretne maratonon indulni. Aztán mikor véget ért a viadal, útban haza már úgy beszélt, hogy mégis folytatná ebben a szakágban."A szakember úgy véli, könnyű dolga van tanítványával, mert azóta szó nélkül mindent teljesít, sokszor még többet is megcsinálna annál, mint amit várnak tőle.

Minden adott nála, hogy Csay Reni nyomdokaiba érjen. Édesapám (Kadler Gusztáv, a Graboplast VSE elnöke – a szerk.) szokta mondani, hogy a rekordok azért vannak, hogy megdöntsék azokat. Ettől függetlenül nem lesz könnyű Reni csúcsait túlszárnyalni, főleg úgy, hogy remélhetőleg még lesznek közös sikereik"

Mindent megnyertek

– tette hozzá Kadler Viktor.Csapatban az Audi-ETO lett 2018 legjobbja a megyében, miután a bajnokságban, a Magyar Kupában és a Bajnokok Ligájában is aranyérmes lett. A csapat az FTC elleni BL-mérkőzésen vett részt, a díjat a csapat két sérült játékosa, Eduarda Amorim és Nora Mörk vette át.

Nagyon izgalmas, egyben megterhelő volt az előző szezon, egy-egy gólokon múlt az arany, de szerencsére mindhárom sorozatot megnyertük. Bízunk benne, hogy az idei esztendőben is hasonló lesz a vége, de nem baj, ha nem lesz ennyire izgalmas. Nyáron új edzőnk lett, más kézilabdát játszunk, de már elég jól átálltunk erre a rendszerre"

– mondta a brazil kézilabdázó, aki nemrégiben lett magyar állampolgár.

Nagy büszkeség ez számomra, tíz éve itt játszom, rengeteg szép emlék köt ide. Emellett pedig nagy könnyebbséget jelent, ha esetleg a pályafutásom után Európában élnék, különösen a gyermekeim élveznék ennek előnyét. Ez persze még odébb van"

– folytatta Amorim, aki még nem tudja pontosan, mikor térhet vissza a pályára.

Majd az orvosok eldöntik, de kapkodni nem szeretnék, igaz, sokat tétlenkedni sem"

– felelte, míg Nora Mörk biztatóan nyilatkozott az állapotáról.

Ha minden jól alakul, akkor nagyjából egy hónap múlva ismét pályán lehetek, így amennyiben a lányok kivívják a részvételt a Bajnokok Ligája négyes döntőjében, akkor játszhatok is a meccseken"

– mondta a norvég kiválóság, akinek nyáron lejár a szerződése, de a jövőjével kapcsolatban nem tudott mondani még semmi konkrétumot.