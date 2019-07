Dél-Koreában Tokióra is figyelnek

A férfiaknál a korelnök, a 33 éves Cseh László háromszor is rajtkőre lép (50 és 100 pillangó mellett 200 vegyesen). Cseh egyébként pályafutása 9. nagypályás világbajnokságán indul (2003-ban kezdte még Barcelonában), ami az egyetemes úszósport történetében is abszolút rekord. Cseh 13 vb-éremmel a két amerikai, Michael Phelps (33), Ryan Lochte (27), az ausztrál Grant Hackett (19) és a kínai Szun Jang (14) mögött az örökranglista 5. helyén áll az ausztrál Ian Thorpe-pal és a német Michael Gross-szal egyetemben.

Jakabos Zsuzsanna. Fotó: Kisalföld-archív.

A hölgyeknél Hosszú Katinka viszi a prímet öt rajttal. Hosszú a győri Jakabos Zsuzsannával és Verrasztó Evelynnel már a 7. nagymedencés vb-fellépésére készül. A háromszoros olimpiai bajnok zsinórban a negyedik vb-n nyerheti meg a 200 és 400 méter vegyes aranyérmét, ugyanabban az úszásnemben hasonló sorozatra még nem volt példa a sportág történetében. Hosszú jelenleg 12 vb-éremnél tart, a hölgyeknél az amerikai Natalie Coughlin a listavezető 20 dobogós helyezéssel.

A Győri Úszó SE-t a már említett Jakabos mellett – aki 200 és 400 vegyesen indul – Lobanovszkij Maxim (50 m gyors), Balog Gábor (50 m hát) és Szabó Szebasztián (50 m pillangó) képviseli.



A válogatott tegnap utazott el a verseny helyszínére, előtte Petrov Iván, a győriek vezetőedzője mondta el, mit vár a tanítványaitól a vb-n.



„Úgy gondolom, mind Maxim, mind Szebi nagyszerű időket ért el a szezon során. Utóbbi szezon közben a nagy múltú Mare Nostrum monacói állomásának döntöjében megelőzte a világcsúcstartó Govorovot, ez azért mutatja a benne rejlő potenciált. Gábor a váltókban lehet komoly szereplő. Mi nem feltétlenül akartuk, hogy kimenjen, mert bár A szintes úszó, inkább a Győr Openre készültünk volna. Sós Csaba szövetségi kapitány ragaszkodott azonban hozzá, mert megbízható, rutinos hát­úszó. Egy ilyen vb-n pedig a versenyzők nagy sokknak vannak kitéve, hiszen meg kell küzdeni az átállás, a kulturális különbségek okozta nehézségekkel, s persze az időjárás sem olyan, mint itthon. A hosszú út is megviseli a versenyzőket, az ételek pedig várhatóan a keleti konyhát idézik majd. Ezért is van szükség a tapasztalt versenyzőkre, akikre lehet számítani nehéz helyzetben is. Egyetlen hölgyversenyzőnk, Zsu már Rómában nagyon biztatóan mozgott, a Sette Collin négyszáz vegyesen aranyérmes lett, ami azért nagy dolog, mert ez volt az idén az egyik legkomolyabb verseny eddig" – kezdte Petrov Iván, aki hozzátette: „Nem akarok elkiabálni semmit, igazából a szezon során megtettük, amit lehetett, eddig elég jó eredményeket hoztunk, többen kvalifikáltak az olimpiára, s a következő szezonra kész tervekkel indulunk, az lesz a lényeg. Idén mindenkinek be kell(ett) bizonyítania, hogy helye van a Győri Úszó SE olimpiára készülő elit csoportjában, ezért bizony harcolni kell."