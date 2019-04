Dárdai Pál: jelenleg még élvezem a bizalmat

A berliniek a múlt hétvégén sorozatban ötödször kaptak ki a német bajnokságban, s ezt követően több újság is arról írt, hogy a magyar szakember napjai meg vannak számlálva, hamarosan, de legkésőbb az idény végén menesztik.



"Jókedvűen végzem a munkámat. Minden nap szórakoztató számomra addig, amíg érzem a játékosok, a menedzser és az elnök bizalmát" - fogalmazott hétfőn a 43 éves Dárdai.



"És ha már nincs meg a bizalom, arról az embernek tudnia kell, akkor le kell ülni és meg kell beszélni a dolgokat. Jelenleg még élvezem a bizalmat." - tette hozzá.



A fővárosi együttes a stabil őszi szezon után tavasszal jóval gyengébben teljesít, jelenleg a 11. a tabellán, s nagyon távol került attól a céltól, hogy az első tíz között zárjon.



A Bild és a Kicker szerint az egyesület vezetése már el is kezdte keresni az új vezetőedzőt.



"A menedzsertől még nem hallottam, hogy elégedetlen lenne velem. Ha mégis így lenne, azt nyugodtan elmondhatná, és mások is. A jogos kritikát nagyon jól kezelem" - fogalmazott Dárdai, akinek csapata vasárnap a sereghajtó Hannovert fogadja a Bundesligában, az összecsapás remek javítási lehetőséget kínál.



Január végén Michael Preetz klubmenedzser még azt jelentette be, megállapodott Dárdaival a folytatásról, hogy további egy évig ő lesz az első csapat vezetőedzője. A posztot 2015 februárja óta betöltő magyar trénernek különleges, határozatlan idejű szerződése van a Herthánál, amennyiben a proficsapatnál váltás lesz, visszatérhet az utánpótlásba.