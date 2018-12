Csalódást okozott az őszi szereplésével az NB II-ben az ETO FC Győr

Nagy reményekkel, új vezetőedzővel, jelentősnek tűnő erősítésekkel indult a nyáron az NB II idei pontvadászatának az ETO FC Győr. A klub korábbi futballistái közül néhányan visszatértek, illetve többnyire élvonalbeli tapasztalattal rendelkező játékosok szerződtek Győrbe.



A dobogóközeli terveket szövögető ETO teljesítménye azonban nagyon elmaradt a várakozástól. Mészöly Gézát a hetedik forduló után menesztették, a helyét az egyik pályaedzője, Király József foglalta el. A csapat produkciója és eredményessége azonban továbbra is sokkívánnivalót hagyott maga után és a decemberi záráskor csak a 10. helyet foglalta el a bajnoki táblázaton.



„Természetesen nem vagyunk elégedettek azzal, amit ősszel elért a csapat – kezdi Soós Imre ügyvezető. – Sokkal többet vártunk pontszámban és sokkal jobbat helyezésben. Fájdalmas veszteségeink voltak ebben az idényben, olyanok, amikor tudásban gyengébb ellenféltől kaptunk ki vagy veszítettünk el két pontot az utolsó pillanatokban. Hogy ezeknek mik voltak az okai? Ezt hosszabban kellene elemezni és azt gondolom, hogy nem nekem, hanem a vezetőedzőknek. A klub amit tudott, mindent feltételt megteremtett az eredményes játékhoz, a többi a szakma feladata volt. Nem a klubvezetés tehet arról, hogy a csatárunk egy méterről nem képes a kapuba találni vagy hogy a hátvédünk az ellenfél csatárát hozza gólhelyzetbe. Komoly tanulópénz volt ez a szezon a tulajdonosnak és nekem is."



A közelmúlt öröksége még mindig hatalmas terhet ró Mányi József tulajdonosra és a klubra.



„Továbbra is a hátunkon cipeljük ezeket az anyagi terheket, óriási energiákat emészt fel a helyzet rendezése – folytatja Soós Imre. – Időről időre kerülnek felszínre ügyek a helyzetből adódó örökség miatt. Tavaly télen a klinikai halál állapotában leledzett az ETO, most él és a tények ismeretében ezt nagyon nagy dolognak tartom."

A szakmát tekintve: rövid idő alatt már a harmadik vezetőedző irányít a klubnál. A nyáron a vezetés szerződést bontott Szentes Lázárral, akit még egyéves megállapodás kötött az egyesülethez, a helyére érkező Mészöly Gézát mindössze hét bajnoki meccs után küldték el. Azóta Király József vezeti a csapatot.



„A dolgok jelenlegi állása szerint biztos, hogy a nyárig Király József marad a vezetőedző. Addig szól ugyanis a megbízatása – teszi hozzá az ügyvezető. – Játékosfronton viszont lehetnek változások. Nemrégiben megváltunk öt futballistánktól és előfordulhatnak további távozók is. Az átalakulást úgy tervezzük, hogy a télen olyanokat igazoljunk, akik a következő szezontól is erősségei lehetnek egy jobb ETO-nak. Minden csapatrészbe tervezünk igazolást, de legfőképpen a támadószekciót akarjuk eredményesebbé tenni, hiszen az ETO kevés gólt szerzett a jelenlegi bajnokságban."



A neveket illetően az ügyvezető nem akart nyilatkozni, de annyit elárult, hogy a hátvéd képviselőjével történt egyeztetés után Lipták Zoltán valószínű, nem igazol az ETO-ba.



Az együttes a jövő évben január 3-án kezdi a felkészülést. Egy hónap múlva a ZTE elleni idegenbeli meccsel pedig már be is köszönt a tavasz.



„Nagyon rövid idő áll rendelkezésre, mindössze három és fél hét, így nincs értelme külföldi edzőtáborba menni. Győrben azt gondolom, minden adott egy tisztességes felkészüléshez és a jobb bajnoki szerepléshez" – említette Soós Imre.