Családi nap a 115 éves ETO FC-nél

A patinás klub tájékoztatása szerint 9 órakor nyitják meg a stadion kapuit, a rendezvény pedig fél 10-től kezdődik.



A szurkolók és az érdeklődők a Nagysándor József és a Tóth László utca felől is megközelíthetik a helyszínt. A gyermekeknek alkalmi vidámpark teszi még színesebbé az ETO születésnapját.



Utánpótlás-minitorna, öregfiúk-gálamérkőzések után fél 3-kor kezdődik az NB II-es WKW ETO–Mosonmagyaróvár összecsapás. Érdekesség, hogy a meccs előtt és után is felhangzik a klub indulója. Előtte az Aurora együttes a modernebb hangszerelést, utána pedig Freddie az NB II-es csapat tagjaival, az ETO-totó nyertes gyerekeivel és a szurkolókkal közösen az induló klasszikus változatát adja elő. Délután 5 órától Freddie a Decathlon-sátornál találkozik a közönséggel.



Az NB II-es találkozó szünetében köszöntik az ETO 40 éve, 1979-ban MNK-t nyert csapatának tagjait.

A rendezők arra kérik a nézőket, hogy a mérkőzésen zöld vagy fehér felsőben foglaljanak helyet, hogy ezzel is ünnepélyesebbé tegyék a klub 115 éves évfordulóját.