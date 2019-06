Búvárkodni, vízilabdázni, úszni várják az érdeklődőket a Dagályba

Július 3-án különleges sporteseményre várják a víz szerelmeseit a kívül-belül megújult Dagály fürdőben.A Budapesti Vízilabda Szövetség, a Budapesti Úszó Szövetség és a Budapesti Búvár Szövetség közreműködésével, a Budapest 2019 Európa Sportfővárosa évad keretében megvalósuló, egész napos Csobbanj, Budapest eseményen a vizes sportok kapják a főszerepet, de nem is akárhogyan.Szülők és gyerekek egyaránt kipróbálhatják a búvárkodást, megismerkedhetnek a vízilabdázás alapjaival, sőt korábbi olimpiai bajnokokkal gyakorolhatnak a medencében, valamint az érdeklődők az úszási technikájukon is javíthatnak oktatók, instruktorok és sporteszközök segítségével.Mindhárom sportág egyszerre, egy időben képviselteti magát. Azok pedig, akik a pénztárnál bemondják a Csobbanj, Budapest! szlogent, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. jóvoltából 10 százalék kedvezményben részesülnek a felnőtt napi belépőjegy árából.A fürdőkomplexumon belül a gyerekek és a szülők együtt merülhetnek majd egy mobil merülő hengerben, amit kintről egy nagy ablakon keresztül a többi családtag is figyelemmel követhet.A szakmai stáb búvárfelszerelést, ruhákat, búvárszemüveget, légző automatát biztosít a vállalkozó szellemű résztvevőknek, akiknek csak fürdőruhát, illetve törölközőt kell magukkal hozniuk a nagy kalandhoz a Dagályba. Kísérő programként a korábbi évtizedek és a legújabb búvárfelszerelések is megtekinthetőek lesznek a helyszínen.Az úszás iránt érdeklődők egész nap csiszolhatják a technikájukat profi oktatók és különféle sporteszközök segítségével, valamint úszó bemutatót is láthatnak, amelyet a Római SE és a Városgazda Utánpótlás Akadémia kezdő, haladó, illetve már válogatott szintű úszói adnak elő, köztük a legkisebb korosztályt képviselő ovis csoport is.A 25x25 méteres vízilabda medence szintén a családok rendelkezésére áll majd a Dagályban ezen a napon, illetve sportolók segítségével ismerkedhet meg bárki ennek a sportágnak a szépségeivel, előnyeivel. A rendezvényen olimpiai – és világbajnokokat, köztük Gangl Edina, Dr. Kiss Gergely, Kósz Zoltán és Gergely István lehet vízilabdázásról kérdezni. A legbátrabbak vízbe szállhatnak velük, hogy együtt gyakorolhassák a profikkal a csapatjátékot, vagy a kapura lövést. Továbbá a Csobbanj, Budapestre kilátogatók vetélkedőkön is részt vehetnek, amelyeken értékes nyeremények találnak majd gazdára.