Bravúros döntetlennel búcsúzott a Vidi FC a labdarúgó Európa-ligától: a magyar bajnok 2-2-őt játszott az angol Chelsea csapatával a Groupama Arénában, de így is kiesett, mivel a fehérorosz BATE Boriszov nyert a görög PAOK vendégeként.



A Chelsea veretlenül, 16 ponttal végzett a négyes élén a kilencpontos BATE-t megelőzve. A Vidi hét, a PAOK három ponttal zárt. A magyar csapat akkor jutott volna a kieséses szakaszba, ha több pontot szerez a zárókörben, mint a BATE, de mivel a rivális győzött Szalonikiben, a még nagyobb bravúr is kevés lett volna a Vidinek.



Európa-liga, csoportkör, L csoport, 6. (utolsó) forduló:

Vidi FC-Chelsea FC (angol) 2-2 (1-1)



Groupama Aréna, 19 242 néző, v.: Stavrev (macedón)

gólszerzők: Ampadu (32. - öngól), Nego (56.), illetve Willian (30.), Giroud (75.)

sárga lap: Juhász R. (66.), Huszti (69.), Vinícius (73.), Nego (76.), illetve Loftus-Cheek (79.)



Vidi FC:

Kovácsik - Fiola, Juhász R., Vinícius, Stopira - Nego, Hadzic (Pátkai, 85.), Nikolov - Huszti (Hodzic, 81.), Milanov (Kovács I., 81.) - M. Scepovic



Chelsea:

Caballero - Zappacosta, Christensen, Ampadu, Emerson - Barkley, Fabregas, Loftus-Cheek - Willian (Pedro, 56.), Morata (Giroud, 45+1.), Hudson-Odoi



A mérkőzés elején nem úgy tűnt, hogy más meccset láthatnak a Groupama Arénába kilátogató nézők, mint amilyet a Stamford Bridge-en, ugyanis a Chelsea sokkal többet birtokolta a labdát, a Vidi pedig keményen védekezett. Ennek ellenére a magyar bajnok előtt adódtak nagyobb lehetőségek: előbb Boban Nikolov lövése kerülte el a kaput, majd Marko Scepovic alig maradt le Georgi Milanov beadásáról.



Az angolok sokat támadtak, és a 30. percben Willian húszméteres szabadrúgása után megszerezték a vezetést. Nem kellett sokat várni a fehérváriak góljára sem: két perc múlva Huszti Szabolcs szögletét Ethan Ampadu fejelte saját kapujába. A 42. percben közel volt a második hazai találat is, amikor Scepovic lekészített labdáját Loic Nego bombázta kapura, ám Willy Caballero nagyot védett.



Fordulást követően az első helyzet ismét a hazaiak előtt adódott, amikor Huszti sarokrúgását Stopira tisztán fejelhette kapura, ám a labda fölé szállt. A Chelsea továbbra is nagy fölényben volt, sokat birtokolta a labdát, de a hazai tizenhatos környékén elfogyott a lendülete. A Vidi a gyors ellentámadásokban bízott, amely eredményre vezetett: Milanov indult meg a bal oldalon, pontos beadását Nego bombázta a hálóba. A hátrányba került vendégek óriási nyomást helyeztek a hazai kapura, kétpercenként alakítottak ki ziccereket Kovácsik Ádám kapujánál, ám a 75. percig nem tudtak betalálni. Akkor ismét szabadrúgásból voltak eredményesek, Olivier Giroud húsz méterről védhetetlenül tekert a kapu jobb felső sarkába. A hátralévő időben is inkább az angolok akarata érvényesült, ám gól már nem született.