Bowling - Most már elégedett a szereplésével a soproni sportoló

Pisarski Erich a Las Vegas-i VK-n.

A soproni sportember a selejtezők második napja után a 28. helyen állt, s volt esélye bekerülni a 24-es középdöntőbe. A selejtező zárónapján a versenynap közepéig jól állt, a viadal befejezése azonban nem sikerült neki, így lett végül 33.Mint mondta, nem fáradt el, s nem is az volt a gond, hogy a középdöntőbe jutás lehetősége miatt megremegett volna a keze, hanem technikailag nem tudott alkalmazkodni ahhoz, hogy a sok dobás után a pálya olajozottsága, síkossága csökkent, s ez kicsit más technikával történő gurításokat követelt volna meg.Amikor kiderült, hogy nem sikerült beverekednie magát a verseny második szakaszába, először elkeseredett, ám ahogy telt-múlt az idő, átértékelődött benne saját szereplése.„Újra végiggondolva, a honi lehetőségeket figyelembe véve a többnyire hivatásos játékosok között nemhogy nem rossz, kifejezetten jó eredmény az, amit elértem, hogy sokáig volt esélyem továbblépni" – fogalmazott a sportoló.A magyar küldöttséget Erich és a női versenyző mellett a szövetség elnöke alkotta, aki szintén elégedett volt a soproni bowlingos szereplésével.Hazai léptékkel nehezen elképzelhető, de a Világkupát egy óriási bowlingcsarnokban rendezték, amelyben nem kevesebb, mint 56 pályán mentek a küzdelmek. A légkondicionáló berendezésnek köszönhetően végig kellemes idő, sőt, inkább kicsit hűvös, 17 fokos hőmérséklet volt a pályán.A világ szerencsejáték-központjában a versenyek után esténként kicsit körülnéztek egy-két helyen, s kis tétekkel kipróbálták a félkarú rablót. Sokáig nem maradhattak, hiszen a következő napi versenyre kellett koncentrálni.Amikor eldőlt, hogy nem jutnak a középdöntőbe, a selejtezőket követő napon a magyar küldöttség kirándulást tett a lenyűgöző Grand Canyonhoz. Mint azt Pisarski Erich elmondta: „Megérte a négyórás autózás."A verseny kapcsán még két nagy öröm érte a soproni bowlingost. Az egyik, hogy – talán egyedi technikáját látva – beszélgethetett az amerikaiak legendás játékosával, a korábbi világbajnok, de a versenyszerű játékot térdsérülés miatt már egy ideje szüneteltető Tim Mackkel, aki elismerően szólt a játékáról.A másik kellemes meglepetés az volt, hogy mivel a selejtező második napja után volt esélye továbblépni, a szervezők neki is készítettek egy pólót, amilyet a középdöntőbe bejutó játékosok kaptak. Bár neki ez nem sikerült, de a záró banketten a szervezők mégis átadták neki.Pisarski a maga 24 évével a 83 tagú mezőny egyik legifjabb tagja volt, van még ideje, s reméli, egyszer majd a középdöntőbe bejutva is kiérdemel egy ilyen pólót.A Világkupa hangulatáról azt mondta, ott többnyire a szomszédos országbeliek vagy az azonos nyelvet beszélő országok versenyzői barátkoztak, buzdították egymást, de elsődlegesen természetesen mindenki saját magára, a saját játékára próbált figyelni. Ami pedig magát Las Vegast illeti, nagyon tetszett a soproni versenyzőnek, s reméli, még valamikor újból eljut oda.