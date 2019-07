BL-selejtező - Bejutott a harmadik fordulóba a Ferencváros

Bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójába a Ferencváros, miután a múlt heti, hazai 3-1 után kedden 1-1-es döntetlent játszott a máltai Valletta otthonában. A magyar bajnok a következő körben a horvát Dinamo Zagrebbel találkozik, amely kedden a georgiai Saburtalón lépett túl. A párharc első meccsét jövő kedden rendezik Zágrábban, a visszavágó augusztus 13-án lesz a Groupama Arénában. Az FTC-nek még két ellenfélen kell túljutnia a főtáblára kerüléshez.



Bajnokok Ligája, selejtező, 2. forduló, visszavágó: Valletta (máltai)-Ferencváros 1-1 (1-0) ---------------------------------------- TaíQali, 1585 néző, v.: Jonathan Lardot (belga) gólszerzők: Fontanella (27., 11-esből), illetve Nguen (60.) sárga lap: Pena Beltre (22.), R. Muscat (61.), illetve Ihnatenko (19.), Lanzafame (45.) Továbbjutott: a Ferencváros, 4-2-es összesítéssel Valletta: --------- Bonello - Zerafa, J. Borg, Camilleri, Pena Beltre - Dimech (Nwoko, 75.), R. Muscat (Monticelli, 80.), Tulimieri - Yuri, Fontanella, Piciollo (Tonna, 90.) Ferencváros: ------------ Dibusz - Lovrencsics G., Blazic, Dvali, Civic - Haratin, Ihnatenko (Sigér, 33.) - Zubkov, Skvarka, Nguen (Varga, 85.) - Lanzafame (Szignevics, 75.)



Ferencvárosi fölénnyel kezdődött a műfüves találkozó, a magyar csapat helyzeteket alakított ki, és többször eltalálta a kapufát is. Ennek fényében váratlan volt, hogy a félidő derekán 11-eshez jutott a házigazda, miután Lovrencsics egy ártalmatlan szituációban az ötös sarkánál odarúgott Tulimierinek. Bár Dibusz érezte az irányt, nem tudta hárítani Fontanella büntetőjét, így megszerezte a vezetést a Valletta, a párharc pedig szorossá vált. A második játékrész a máltai bajnok próbálkozásaival kezdődött, az FTC inkább kontrákra rendezkedett be. Több lesgól után egy ilyen végén Nguen remek egyéni akciója gólt ért, középről leadott, 20 méteres lövésével nem tudott mit kezdeni Bonello kapus. A gól megnyugtatta a zöld-fehéreket, a korábbinál higgadtabban kezdtek futballozni, folyamatosan rohamoztak és többször is csak a szerencse vagy Bonello mentette meg a hazaiakat a góltól. A hajrára jelentősen visszaesett az iram, és végül nem esett több találat, ez pedig a magyar együttes továbbjutását jelentette.