Birkózó Eb - Sastin Marianna hatodszor dobogós, ötödször bronzérmes

A Vasas versenyzője a döntőben 3-2-re felülmúlta a svéd Moa Lena Maria Nygrent, és 2007-es ezüstje, 2006-os, 2008-as, 2010-es, valamint 2016-os bronza után megszerezte pályafutása hatodik Eb-érmét. Ezzel a magyar csapat negyedik dobogós helyezését harcolta ki a bukaresti versenyen. Korábban az 57 kilós Barka Emese aranyat nyert, szerdán a szabadfogásúak 92 kilogrammos kategóriájában Veréb István, csütörtökön pedig a nehézsúlyú Németh Zsanett lett harmadik.



A döntő első menetében Sastin akarata érvényesült, többnyire ő irányította a tusakodást, ennek megfelelően egy perc után riválisát figyelmeztették passzivitás miatt, majd mivel nem változtatott harcmodorán, meg is intették. Ezután fél perce volt akciót csinálni, ez pedig elég ösztönzőleg hatott rá: lábra támadott, de a 35 éves magyar védte a próbálkozást, majd egy dobási kísérletből is sikerült kibújnia, így megszerezte a meccs első pontját (1-0). A felnőtt világversenyen még érem nélküli Nygren viszont lendületben maradt és éppen a szünet előtt kitolással egyenlített.



A folytatásban Sastin tovább fárasztotta ellenfelét, akit aztán egyszer sikerült átkarolnia, és abból csípődobással szerzett két pontot. A hátra lévő időben a 2013-ban világbajnok, 2015-ben Európa Játékokon győztes Sastin arra összpontosított, hogy ellenfele ne csináljon rajta akciót, és egy kitolást leszámítva (3-2) sikerrel járt, így szülés utáni visszatérését követően először állhatott dobogóra világversenyen. "Most már jobb erőben vagyok, mint tavaly a budapesti vb-n, amikor ötödik lettem, de a birkózómozdulatok még mindig nem teljesen álltak össze.



Dolgozunk rajta tovább, és az olimpiai kvalifikációs vébén még jobb leszek - mondta az MTI-nek Sastin, aki kitért arra, hogy a negyeddöntőt nagyon elrontotta, azt rutinból meg kellett volna oldania. - Nem hittem, hogy az olasz vigaszágra visz, nulla forintot tettem volna rá, de megcsinálta." Szombaton öt kötöttfogású magyar versenyző kezdi meg szereplését: Torba Erik (60 kg), Krasznai Máté (67), Fritsch Róbert (72), Nagy Péter (82) és Varga Ádám (97) lép szőnyegre délelőtt, a 87 kilós Szilvássy Erik pedig a vigaszágon a horvát Ivan Huklekkel találkozik, hogy este megmérkőzhessen a bronzéremért.