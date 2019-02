Birkózás - Győrbe látogat a sportág elitje

A verseny programja



Február 23., szombat, 10–15 óra: selejtezők és vigaszág. 17–17.30 óra: megnyitó. 18–21 óra: helyosztók, eredményhirdetés. Február 24., vasárnap, 10–15 óra: selejtezők és vigaszág. 16–19.15 óra: helyosztók, eredményhirdetés.

A belépés mindkét napon ingyenes.

Hétvégén újból Győrben rendezik a kötöttfogású birkózó Magyar Nagydíjat – 2018-ban is a megyeszékhely volt a házigazda –, amely egyben Polyák Imre-emlékverseny is lesz. A győri Grand Prix a Nemzetközi Birkózószövetség egyik pontszerző versenye is, amelyért világranglistás pontokat adnak. Ráadásul a legtöbb ország számára válogató lesz a győri verseny az idei Európa-bajnokságra és az olimpiai kvalifikációs világbajnokságra is.Hétfőn az ebből az alkalomból tartott sajtótájékoztatón Somogyi Tivadar alpolgármester örömét fejezte ki, hogy ismét visszatér a sportág az EYOF helyszínére.„Az ifjúsági olimpiára készülve sokat gyarapodott a város, többek között létesítményekkel is, amelyeket tudni kell hasznosítani. Győr ezzel is bizonyítja, hogy sportos város, hiszen megmutattuk, lehet ezeket az épületeket jól kihasználni. Örülök, hogy ismét visszatér hozzánk a birkózás a tavalyi sikeres verseny után és remélem, ezúttal is elégedettek lesznek a vendégeink" – fogalmazott.Bacsa Péter, a szövetség ügyvezető alelnöke az esemény rangját emelte ki, s hogy ehhez méltó helyszín lehet Győr.„Tavaly a legsikeresebb világbajnokságot rendeztük meg Budapesten sok magyar eredménnyel, s az asztanai olimpiai kvalifikációs világbajnokságon is jól szeretnénk szerepelni. Ehhez nagyon fontos állomás lesz a győri ranglistaverseny, hiszen itt is lehet pontokat gyűjteni, s a kvalifikációnál sokat számít, ha valaki kiemelt lehet. Tavaly Szombathelyről Győrbe hoztuk át a versenyt, ahol az elmúlt évhez képest sokkal nagyobb részvételi arányra számítunk. Bízom a hosszú távú együttműködésben" – mondta az alelnök.Győrben idén harminckét ország több mint háromszáz versenyzője küzd majd az elsőségért, ahol Sike András szövetségi kapitány lehetőséget ad az eddig kevesebb szerephez jutó sportolóknak is.„Idén több nagy verseny is lesz és sajnos az U23-as válogatott tagjai nem léphetnek szőnyegre, hiszen jövő héten Európa-bajnokságra utaznak, így nem kockáztathatunk. Mindenképpen szeretnénk érmeket, de a legfontosabb cél, hogy a kvalifikációs vb-n sikerüljön két-három kvótát szereznünk az olimpiára. A győri verseny igazi mini világbajnokság lesz, hiszen itt lesznek a sportág legnagyobbjai is. Bízom benne, hogy a fiatalok, akik lehetőséget kapnak, tudnak élni ezzel" – fogalmazott a szövetségi kapitány, aki Lőrincz Viktortól várja elsődlegesen a jó eredményt.