Bemutatkoznak az MKC új játékosai - Mária Holesová

Forrás: MKC

Sajnálom ezt a sérülést, mert már nagyon szeretnék teljes értékű munkát végezni a csapattal – mondta Holesová. Már több mint egy hónapja bajlódok a jobb bokámmal, amely a szlovák válogatott edzésén fordult ki egy rossz talajra érkezés után. Az edzőtáborban is sok erősítő és stabilizációs gyakorlattal próbáljuk helyrehozni, de még óvatosnak kell lennem. Úgy gondolom azonban, hogy bő egy hét múlva már teljesen rendben lesz, és végre együtt készülhetek a társaimmal. Én az edzések, a felkészülés során maximalista vagyok, és így hamar utolérem magam, ha már újra teljesen egészséges leszek.

Nagybiccsén születtem és az ottani csapat, az MHK Bytca utánpótlásában nevelkedtem. Tizennyolc éves koromban igazolt le a Iuventa Michalovce, amely a legjobb együttes Szlovákiában. Négyszer sikerült megnyernünk a közös cseh – szlovák bajnokságot és így több idényben is elindulhattunk a BL selejtezőkön és az EHF kupában. Tavaly nyáron megkeresett a Podravka és én előre lépésnek tartottam a horvát bajnok ajánlatát. Ebben azonban tévedtem, mert a horvát bajnokság színvonala nagyon gyenge és én az ottani szakmai munkával és edzésekkel sem voltam elégedett. Nagyon örültem tehát amikor megkeresett az MKC, mert nekem már gyerekkorom óta az volt az álmom, hogy a magyar bajnokságban szerepelhessek. Itt ugyanis minden bajnoki találkozó, a nemzetközi kupamérkőzésék színvonalán zajlik.

Mindketten nagyon akarták, hogy én ide szerződjek és sokat is segítettek ebben. Igaz, ahogy említettem, engem sem kellett győzködni. Réka elmondta, hogy egy magyar élcsapatban folytatja és örülne, ha átvenném itt a helyét. Simona pedig elmesélte, hogy milyen fantasztikus a szurkoló tábor és kiemelte, hogy jó játékosok és remek szakemberek dolgoznak itt. Az interneten meg is néztem az MKC több bajnoki találkozóját és azok is nagyon tettszettek.

Fontos válogatott találkozó volt, mert hazai pályán mindenképpen tovább akartunk jutni a világbajnoki selejtező csoportból. Nekem valóban jól ment akkor a játék, mert sok kitűnő átadást kaptam a társaimtól, ami egy szélső esetében különösen fontos. Azt gondolom azonban, hogy az csak egy megbízható alap teljesítmény volt és tudok még jobban kézilabdázni. Ezt szeretném most bizonyítani az Mosonmagyaróváron!

A Mosonmagyaróvári Kézilabda Club szakmai vezetői személyesen tekintették meg tavaly november végén, a Szlovákia – Ukrajna világbajnoki selejtező kézilabda mérkőzést. Azon a találkozón figyelték meg Simona Szarkovát, aki a teljesítményével meg is győzte a mosonmagyaróvári szakembereket. A szlovák válogatott balszélsője, Mária Holesová is remekelt, hét gólt is szerzett a vágsellyei találkozón. Így amikor kiderült, hogy Bízik Réka távozik Mosonmagyaróvárról, azonnal megkeresték őt az MKC vezetői.