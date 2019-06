Bárkit le tudnak győzni

Balla Virág (elöl) szerint kellő önbizalommal készülhetnek az év nagy versenyére, hogy legutóbb Devecseriné Takács Kincsővel legyőzték a két éve veretlen kanadai párost.

A sportoló első lett kenu párosban klubtársa, Devecseriné Takács Kincső oldalán 500 méteren, míg 200-on harmadikként zárt az egység és C I 500-on szintén a legjobb lett Balla Virág, aki úgy érzi, erőt meríthetnek abból, hogy párosban a két éve verhetetlen Laurence Vincent-Lapointe, Katie Vincent kanadai párost le tudták legyőzni.„Tisztában vagyunk azzal, hogy ahogyan mi, úgy ők sem a legjobb formájukban érkeztek, nyilván nekik is a világbajnokság a fő verseny idén, ennek ellenére nagy dolog, hogy meg tudtuk őket verni, így maximális önbizalommal állhatunk majd oda a rajthoz a szegedi világbajnokságon" – kezdte a kiváló kenus, aki úgy véli, a hazai közönség komoly előnyt jelent majd számukra augusztusban.„Most, hogy kikaptak, őket minden bizonnyal fűti majd a visszavágás vágya. S hol máshol, mint a vb-n lenne számukra a legideálisabb terep erre. Mi viszont most már nyugodtan elhihetjük Kincsővel, hogy képesek vagyunk bárkit legyőzni, így akár újra a kanadai párost" – tette hozzá Balla Virág, aki a jövő heti második válogatóra, majd az azt követő minszki Európa Játékokra készül.„Értelemszerűen itt majd a kanadaiak nem lesznek, a legutóbbi VK-n a fehéroroszok nem indultak. Ők a másik nagy riválisaink, most ellenük mérhetjük le, hol tartunk. Emellett nagyon kell figyelni az orosz és a kínai hajóra. Természetesen ez a verseny egy felkészülési állomás csak a vb-re, de azért jó lenne sikerélménnyel hazatérni" – folytatta Balla Virág, aki attól tartott, nem tudnak majd saját magukra koncentrálni.„A hazai versenyeken az első száz méteren ellépünk a mezőnytől, most viszont a befutóig ott voltak mellettünk a kanadaiak. Nem láttuk, ki van elöl, ők vagy mi, de éreztük, hogy közel vagyunk egymáshoz. Edzésen egyébként fiúkkal tudunk edzeni, s ott általában így mennek a távok, de azért az mégsem ugyan, mint élesben. Örülök, hogy ez sem zavart meg bennünket Duisburgban. Remélhetőleg ez a többi versenyen sem lesz másként" – mondta végezetül a kenus.