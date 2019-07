Balázs Attila felejthetetlen meccsei Umagban - videó

Balázs Attila többször fordított vert helyzetből az utóbbi hetekben. Június közepe óta több mint 20 profi teniszmérkőzésen győzött. Fotók: Zádor Péter (MTSZ)

Visszatérés a visszavonulásból



Balázs Attila umagi teljesítményére az ATP hivatalos oldalának szerkesztői is felfigyeltek és riportot közöltek a magyar teniszezővel. Ebben szóba került: 2014 és 2016 között Attila visszavonult az élsportból és teniszoktatásból élt. Hasonló edzésekre a tanítványoknak egyelőre biztosan várniuk kell.



"Szeretnék még több évig, akár 35 éves koromig profi szinten teniszezni. Ehhez az kell, hogy a jövőben jobban figyeljek a testemre és elkerüljenek a sérülések" - mondta lapunknak Attila, a budapesti 250-es ATP versenyen tavasszal. A magyar teniszező 31. életévét idén szeptemberben tölti be. Balázs Attila umagi teljesítményére az ATP hivatalos oldalának szerkesztői is felfigyeltek és riportota magyar teniszezővel. Ebben szóba került: 2014 és 2016 között Attila visszavonult az élsportból és teniszoktatásból élt. Hasonló edzésekre a tanítványoknak egyelőre biztosan várniuk kell."Szeretnék még több évig, akár 35 éves koromig profi szinten teniszezni. Ehhez az kell, hogy a jövőben jobban figyeljek a testemre és elkerüljenek a sérülések" -lapunknak Attila, a budapesti 250-es ATP versenyen tavasszal. A magyar teniszező 31. életévét idén szeptemberben tölti be.

A magyarután Attila Pozsony felé vette az irányt, ahol közel 70 ezer euró összdíjazású challenger-versenyen döntőt játszott és nagy csatában kapott a felvidéki magyar Gombos Norberttől. Ezt követően a teniszszentélyébe, Wimbledonba utazott a csupaszív játékos, ahol a kvalifikációban két mérkőzést nyert - az ukrán Marchenko ellen vert helyzetből -, majd a főtáblára jutásért tisztes vereséget szenvedett a spanyol Granollerstől.Az már ekkor látszott, hogyha Attila papíron a leggyengébb borításán, füvön kis híján Grand Slam-verseny főtáblájára került, akkor nagy dolgok történhetnek Umag előtt németországi chellenger-versenyen, Braunschweigben is három mérkőzést nyert, ám a német Tobias Kamke a végállomást jelentette a negyeddöntőben. A vereség olyan szempontból jól jött, hogy az Umagban rendezett 250-es ATP versenyen így épp rajthoz tudott állni a selejtezőben Attila.Az 586 ezer euró (168 millió forint) összdíjazású salakos versenyen olyan teniszezők emelték fel a győztesnek járó trófeát 1991 óta, mint Muster, Rios, Moya, Norman, Ferrero, Coria, Wawrinka, Davydenko, Cilics vagy Thiem. Érdekesség, hogy a horvátok legendája, akiről az umagi teniszstadiont elnevezték, Goran Ivanisevics nem nyert itt.A GYAC teniszezője a kvalifikáció első két meccsét viszonylag simán hozta, majd jött az első forduló és a hét (!) hárított mérkőzéslabda, a horvát Viktor Galovics ellen (6:0, 6:7, 7:6). Ez olyan lelki löketet adott Attilának, hogy a legerősebb ATP-versenyek állandó résztvevőjét, a szerb Krajinovicsot is kétvállra fektette, szintén végletekig kiélezett meccsen (6:3, 6:7, 7:6). A negyeddöntőben az olasz Travaglia ellen szetthátrányból kellett fordítania, majd a világranglista 32. helyezett, vajdasági magyar Györe László következett két viszonylag sima játszmában (6:2, 6:4).Hogy mennyire jelentős fegyvertény, ha magyar teniszező döntőt vívhat ATP versenyen, a következő adatok jól mutatják. Fucsovics Márton pályafutása alatt tavaly győzött Genfben, idén döntőt vívhatott Szófiában. Marci sikerei előtt utoljára magyar teniszezőként Taróczy Balázs játszott ATP-döntőt a '80-as évek (!) első felében.Nem múlott sokon, hogy Attila az ATP-győztesek illusztris körének legyen tagja, de a szerb Dusan Lajovics hajszállal jobb volt nála (5:7, 5:7). Érdekesség, hogy Lajovics is pályafutása első ATP-győzelméért hajtott. Pedig évek óta a top 50 tagja, idén áprilisban Monacóban is döntőzött.A győri színekben játszó teniszező a magyar szövetség honlapjának elmondta: úgy ment fel a pályára az umagi döntőben, hogy "nagyon akarta a győzelmet". "Gratulálok Dusannak, iszonyat komoly teniszt játszott. Bennem meg volt már hat meccs. Ha kicsit több energiám van, akkor talán nyerem az első szettet, amelyben 5-3-ra vezettem, s akkor minden másképp alakul. Ilyen fáradtan, ilyen Lajovic ellen is volt esélyem" – nyilatkozta.Attila hozzátette: próbált felszabadultan játszani, úgy, hogy nincs semmi veszítenivalója. "Ez sikerült és majdnem elég volt a győzelemhez. Kicsivel maradtam alul" – zárta szavait Balázs Attila, akinek a helyszínen nem csak magyarok szurkoltak, hanem a házigazdák is. Ebben szerepet játszik, hogy Attila remekül "sakkozik" a pályán, ejtései, emelései élményszámba mennek. Azon kevés profi teniszezők egyike, aki ésszel és nem csak erővel szerez pontot napjainkban.Az élet nem áll meg, Attila a héten már Prágában küzd a ranglistapontokért és a pénzdíjakért. Umagban a döntőért 150 ATP-pont és 48 ezer euró ütötte a "markát". Ezzel elérte pályafutása legjobb helyezését, jelenleg. Van esélye arra, hogy év végéig a top 100 közelébe kerüljön.Bár abszolút jó mentalitással lépett pályára az umagi döntőben Attila, kár, hogy nem sikerült feltenni az i-re a pontot az utolsó meccsen. Ha győzött volna, életében először, alanyi jogon játszhatott volna Grand Slam-torna főtábláján, New York-ban a US Openen nyár végén.