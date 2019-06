Balaton átúszás - Úgy néz ki, idén nem kell elhalasztani

A szervezők csütörtöki közleménye szerint a víz hőmérséklete reggel 24, délután 25 Celsius-fokos lesz, napos, száraz idő várható, reggel 21, délután 27 Celsius-fokos levegőhőmérséklettel.Hozzátették, hogy, ezért arra kérik a résztvevőket, hogy a vízbe ugrás előtt mérlegeljék és felelősen döntsék el, alkalmasak-e arra, hogy átússzák a tavat.Az 1979-ben kezdődött versenysorozatban eddig összesen 184 278 fő indult és 951 688 km-t úszott, vagyis a résztvevők két és félszer tették meg a Föld és a Hold közötti távolságot. Amennyiben idén meglenne a 9291 induló, úgy a megtett km-t illetően átlépnék az egymilliós határt. Tavaly háromszori halasztás után tudták megrendezni az eseményt, amelyen 7107 úszó vett részt.A 37. Balaton-átúszás nagykövete Kovács István olimpiai és világbajnok ökölvívó.A verseny rajtja ezúttal is a révfülöpi labdarúgópályán lesz 7.30-tól 12 óráig, míg a cél a balatonboglári Platán-strandon. Az úszók biztonságára 130 vitorlásból, hét kishajóból és négy motorcsónakból álló úszófolyosó jön létre, de a résztvevőket a vízirendőrök és a vízimentők is folyamatosan figyelik.Úszótáv: 5200 mRajt: Révfülöp, a kikötő melletti labdarúgópályaA rajthelyszín pontos címe: Révfülöp, Halász u. 7. (labdarúgópálya)Cél: Balatonboglár, Platán StrandRajtolás időtartama:8:00-12:00 közöttAz első rajtolás időpontja attól függően módosulhat (korábbra és későbbre is tolódhat), hogy mikorra áll fel véglegesen a vitorlásokból kialakított biztonsági úszófolyosó.A 37. Lidl Balaton-átúszáson az első 10 000 induló tud vízbe szállni. Az előjelentkezés nem biztosít garantált indulási helyet az eseményen. Az első 10000 indulót az úszáshoz szükséges karszalag átvételének sorrendjében határozzuk meg, melynek feltétele a nevezés és az érvényes orvosi igazolás.Az átúszást legkésőbb 12 órakor lehet megkezdeni. A célba legkésőbb 16 óráig meg kell érkezni. A szervezők kérik a lassan úszókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a rajtolást!A fenti időpontok az időjárási helyzet változása következtében módosulhatnak (korábbra kerülhetnek), amiről a hatóságokkal történt egyeztetést követően a rendezőség dönt.Az átúszás során kilométerenként úszópálya zárási időpontokat állapítanak meg. Az egyes kilométerekhez a lenti időpontokig meg kell érkezni. Az időtúllépés esetén az induló a záróhajóra köteles felszállni, azt csak a balatonboglári célnál hagyhatja el.2 km-nél: 13:303 km-nél: 14:154 km-nél: 15:00További információk a 37. Lidl Balaton-átúszásról a www.balaton-atuszas.hu honlapon.