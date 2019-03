Babos Tímea szakított edzőjével

A 25 éves Babos - aki 110. helyével a legelőkelőbben rangsorolt magyar női játékos - szombaton, a honlapján számolt be a szakítás tényéről.



"Nick egy rendkívüli ember, minden tiszteletem az övé, edzőként és emberként is megérdemli, de sajnos kiderült, hogy nem passzolunk össze. Személyében egy remek edzőt és egy csupaszív embert ismertem meg. Az együtt töltött időre mindig szívesen fogok visszaemlékezni. Az utunk most elválik, de további sok sikert kívánok neki és egyben köszönöm a munkáját, azt, hogy hitt bennem és a pozitív életszemléletét" - fogalmazott Babos.



A horvát szakember tavaly ősszel került Babos csapatába, a monacói Thomas Drouet-t váltotta. Munkája eredményeként a magyar játékos januárban, a francia Kristina Mladenovic oldalán ismét döntőt játszott párosban a melbourne-i Australian Openen.



"Örökre hálás leszek Timinek az első edzői székben tölthetett GS-döntőért, hihetetlen élmény volt! Nem kétlem, hogy Timi előtt még nagy sikerek állnak, amiket mosollyal az arcomon fogok követni" - nyilatkozott Nikola Horvat.



További változás Babos csapatánál, hogy az eddig fizioterapeutaként tevékenykedő Maciej Ryszczuk ezentúl a játékos fizikai felkészítéséért is felel.