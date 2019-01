Babos Tímea és Fucsovics Márton továbbra sem játszik a válogatottban, szerintük semmi nem változott a kiállásuk óta

Babos Tímea és Fucsovics Márton továbbra sem lép pályára a magyar válogatottban, így előbbi a teniszezők Fed Kupa, utóbbi pedig a Davis Kupa februári mérkőzéseit hagyja ki. A két legeredményesebb magyar játékos szombaton a Facebookon közösen jelentette be, hogy szeptemberi közleményük kiváltó okai mit sem változtak, az akkor megfogalmazott álláspontjuk továbbra is érvényben van."Tény, hogy az elmúlt hetekben Juhász Gábor sportigazgató úr mindkettőnknek jelentős összegű ajánlatot tett a Magyar Tenisz Szövetség nevében a februári Fed, illetve Davis-kupa találkozókon való szereplésért. Az ajánlatot tisztelettel fogadtuk, de attól tartunk, a Magyar Tenisz Szövetség vezetése nem akarja megérteni, hogy nem a pénz miatt fordítottunk hátat ennek a szövetségnek. Ez nem pénzkérdés, soha nem volt az. Februárban tehát nem játszunk a Fed-kupában, illetve a Davis-kupában" - olvasható Babos közösségi oldalán a női világranglista 65., és a férfi rangsor 35. helyezettjének indoklása.A két játékos hangsúlyozta, a címeres mez, a válogatott mindig is prioritás volt számukra pályafutásuk során. Ezért is gondolnak az olimpiára, melynek érdekében a jövő héten kezdődő Australian Openen együtt indulnak vegyes párosban. Ősszel a játékosok azt közölték, hogy nem kívánnak együttműködni a Magyar Tenisz Szövetséggel (MTSZ) , mindaddig nem adják a nevüket egyetlen az MTSZ-hez köthető eseményhez, versenyhez, amíg a szövetség működésében nem lesznek jelentős változások, a vezetőség nem változtat a játékosokhoz való viszonyán és jelenlegi szakmai koncepcióján.Az MTSZ ezt követően egy hosszabb közleményben reagált, olyan adatokat hozott nyilvánosságra, melyek megítélése szerint az üggyel kapcsolatban segítik a közvéleményt a megalapozott és tárgyilagos vélemény kialakításában. Ebben többek között szerepelt Sávolt Attila, Fucsovics edzőjének fizetése. Fucsovics és a páros világranglistát akkor vezető Babos, majd később maga Sávolt Attila is cáfolta ezeket, és bírálta a szövetséget. A mostani helyzet azt jelenti, hogy a magyar Davis Kupa-válogatott Fucsovics nélkül utazik Frankfurtba a németek elleni, február 1-jén és 2-án sorra kerülő összecsapásra, amelynek győztese részt vehet novemberben a 18 csapatos DK-döntőben. A Fed Kupában a magyarok az euro-afrikai zóna I-es csoport februári tornáján az angliai Bath-ban lesznek érdekeltek.