Azért maradt Mosonmagyaróváron, hogy bajnok legyen - Czár Richárd kulcsembere lehet Király József együttesének

Egyértelműen a bajnoki cím és a feljutás a célunk. Ezért is maradtam Mosonmagyaróváron. Az igazolások és az, ahogyan alakul az csapat az öltözőben és a pályán bizakodásra ad okot. Én is nagyon optimistán várom a bajnoki rajtot, amelyre készen fogunk állni. Jó közösség vagyunk és ezt a pályán is meg fogjuk mutatni."

Közhelynek hangzik, de nem az a lényeg, hogy én lőjem a gólokat és én adjam a gólpasszokat, hanem az, hogy a csapat jól teljesítsen. Nem mondom, hogy azt 5 vagy éppen 10 gólt kell lőnöm a következő szezonban, de persze szeretnék minél többször eredményes lenni. Igyekszem megfelelni az elvárásoknak, mert tudom, hogy a mester, a csapat és a szurkolók is sokat várnak tőlem"

Folyamatosan erősödik a Credobus Mosonmagyaróvár kerete az új szezonra. Király József együttesét rutinos, sokat látott játékosok és sikeréhes fiatalok alkotják. A tavalyi csapatból nyolcan maradtak a kék-fehéreknél, akik közül az egyik legnagyobb név Czár Richárd, aki a Budapest Honvédban nevelkedett.„Az előző szezon a kiesés miatt nagyon rossz emlékként maradt meg bennem – meséli Czár Richárd, a Credobus Mosonmagyaróvár középpályása. Ennek ellenére nem igazoltam el. A döntésem meghozatalában sokat segítettek az új igazolások és Király József személye is, akivel nagyon jó a kapcsolatom. Három éve az első NB II-es idényünkben nagyon jól szerepeltünk, hiszen végül kilencedikek lettünk. Az akkori csapatból heten most is tagjai vagyunk a Mosonmagyaróvár keretének, ami nagy segítség (Bohner Roland, Boros Tamás, Czár Richárd, Darázs Péter, Jasarevic Mahir, Laki Balázs és Mundi Roland – a szerk.). Jó szellemű játékosokkal erősödött a csapat, amely nagy dolgokra lehet képes."Czár Richárd az eddig lejátszott négy edzőmérkőzésből hármat végigjátszott, egyszer pedig 80 percet töltött a pályán. A remek rúgótechnikájú középpályás kulcsembere lehet Király József együttesének.– mondta Czár Richárd.