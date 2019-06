Azerbajdzsán-Magyarország - csak a három pont jó - 0-2 - online, fotók

Kleinheisler László lövésével indul a második félidő.

Dzsudzsák ívelését a hazaiak kapujába. 0-1

Dzsudzsák szabadjával indul a mérkőzés, de veszélytelen a lövés.

A magyar válogatott kezdőcsapata:



Gulácsi Péter - Lovrencsics Gergő, Willi Orbán, Baráth Botond, Korhut Mihály - Nagy Ádám, Kleinheisler László - Dzsudzsák Balázs, Szoboszlai Dominik, Nagy Dominik - Szalai Ádám.

Fotó: MTI

54.p.: Gólra váltjuk a fölényünket a második félidőben! Kapu előtti tömörülés után végül Orbán "lökte" a labdát az azeri kapuba.51.p.: Tűzijáték az azeri kapu előtt. Három magyar helyzet egy percen belül.47.p.:45.p.: Két perc a hosszabbítás.43.p.: Nem kapunk 11-est, de ez nem is volt az.37.p.: Huseynov kap sárgát Szalai Ádám "elkaszálásáért".36.p.: A labdabirtoklási statisztika mostanáig: 54 százalék Azerbajdzsán, 46 százalék Magyarország.35.p.: Bealudtunk az első azeri szögletnél. Ez nem rajtunk múlt.32.p.: Lovrencsics játszotta tiszta lövésre a labdát Dzsudzsáknak. Az azeri védők blokkolták a lövést.30.p.: Jól tartjuk, megbecsüljük a labdát. Csak így tovább!25.p.: Dzsudzsák lövését védi az azeri kapus.16.p.: Okosan tördelik a játékot az azeriek, egyelőre nem jutunk helyzetig. Igaz, szögletünk már több is volt.12.p.: A tétnek megfelelően nem esnek egymásnak a csapatok, taktikusan játszanak. Kicsit többet van a labda a magyar válogatottnál, de komoly helyzetünk nekünk sem volt eddig.5.p.: Willi Orbán kap nagyot a bokájára, szerencsére nincs baj.1.p.:A sérült Kádár Tamás helyett Korhut Mihály lesz a baloldali védő a magyar labdarúgó-válogatottban az Azerbajdzsán elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen, amely 18 órakor kezdődik Bakuban. Marco Rossi szövetségi kapitány két helyen változtatott a legutóbbi Eb-selejtezőhöz képest, amelyen a magyarok 2-1-re legyőzték a világbajnoki ezüstérmes horvátokat. A védelem előtt ezúttal Nagy Ádám mellett nem a győztes gólt szerző Pátkai Máté, hanem Kleinheisler László kapott helyet. Újra a kezdő tizenegyben szerepel a 18 éves Szoboszlai Dominik is, a csapatkapitány pedig a 101. válogatottságára készülő Dzsudzsák Balázs lesz. A mérkőzés 18 órakor kezdődik a Bakcell Arénában.Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint megfelelő hozzáállás és teljesítmény kell az egész csapattól ahhoz, hogy legyőzze a szombat esti Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen Azerbajdzsánt Bakuban. Kádár Tamás nem léphet pályára a meccsen. Az 54 éves olasz szakember az összecsapásnak otthont adó stadionban tartott pénteki sajtótájékoztatón azt mondta, igyekeztek a lehető legtöbb információt begyűjteni az azeriekről, és ezek alapján a legjobb tudásuk szerint felkészülni a találkozóra. "A papírforma egy dolog, és egy másik, hogy mi történik a pályán" - jelentette ki Rossi, hangsúlyozva, hogy ha a magyarok nem jó mentalitással futnak ki a gyepre, akkor Azerbajdzsán ugyanúgy képes lehet meglepni őket, mint ahogy Dzsudzsákék meglepték márciusban a világbajnoki ezüstérmes horvátokat, akiket 2-1-re legyőztek a Groupama Arénában."Tiszteljük az ellenfelet, és tudjuk, hogy nagyon magas szinten kell szombat este játszanunk ahhoz, hogy itt nyerni tudjunk" - tette hozzá a szövetségi kapitány, aki a helyi sajtó kérdésére válaszolva azt mondta, egy esetleges vereséget biztosan nem lehet majd időjárási körülményekkel, vagy a két ország közötti időeltolódással magyarázni. "Ne történjen ilyen, de ha mégis veszítenénk, az teljes mértékben az én felelősségem lenne" - mondta Rossi. A kapitány szerint a kezdőcsapat nagy részben megegyezhet majd a horvátok elleni együttessel, egy változást azonban már most is lehet tudni, Kádár Tamás ugyanis sérülése miatt biztosan nem játszhat szombaton, így a védelem nem tud úgy felállni, mint a vb-ezüstérmes felett aratott 2-1-es budapesti győzelem alkalmával."Ennek a selejtezőcsoportnak papíron a horvátok a favoritjai, aztán Wales, majd Szlovákia következik az esélyességi rangsorban, de mint mondtam, a pályán gyakran történik olyan, ami borítja a papírformát" - jelentette ki Rossi, és hozzátette: "ahhoz, hogy elérjük az álmunkat, azaz, hogy kijussunk a 2020-as Eb-re, ahhoz itt is, és jövő kedden Budapesten Wales ellen is győzni kell." A válogatott idegenbeli gyenge szereplését firtató újságírói kérdésre válaszolva az olasz szakvezető úgy fogalmazott, ha tudná az okát annak, hogy az ő irányításával miért nem tudott még egyetlen mérkőzést sem megnyerni a csapat vendégként, akkor nem lenne miről beszélni, mert "abban az esetben már tudtunk volna győzni idegenben". Lovrencsics Gergő, a magyar bajnok Ferencváros futballistája szerint ezt az idegenbeli negatív sorozatot meg kell szakítaniuk, másképpen ugyanis nem tudnak kijutni az Eb-re."Azért utaztunk ide, hogy elvigyük a három pontot, ezt megfelelő mentalitással és hozzáállással szombat este el tudjuk érni" - mondta a 30 éves játékos. "Az elmúlt időszakban sokat tudtunk együtt készülni, azt pedig, hogy ennek meg is van az eredménye egyrészt itt, majd jövő kedden Wales ellen tudjuk megmutatni" - tette hozzá. Az Azerbajdzsán-Magyarország Eb-selejtező szombaton 18 órakor kezdődik Bakuban. A magyar válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint: Gulácsi Péter - Lovrencsics Gergő, Willi Orbán, Baráth Botond, Korhut Mihály - Kleinheisler László, Pátkai Máté - Dzsudzsák Balázs, Szoboszlai Dominik, Varga Roland - Szalai Ádám