Az FTC tiltakozik az olimpiai bajnokát ért kirekesztő támadás miatt

A Ferencvárosi Torna Club megdöbbenéssel fogadta és visszautasítja a 444.hu nevű internetes oldal közösségi médiafelületén megjelent hétvégi posztot, amelyben "kínai vendégmunkásnak" titulálta a platform főszerkesztője a magyar sport első téli olimpiai bajnokainak egyikét, Liu Shaolin SándortFerencvárosi Torna Club közleményét változtatás nélkül közöljük:"Az FTC sportolója magyar édesanyától, Magyarországon született, itt nőtt fel, ezt az országot tekinti hazájának. Erről többször, több helyen is egyértelműen nyilatkozott. Az internetes újság és annak főszerkesztőjének kirekesztő magatartását, gúnyolódását visszautasítjuk és elvárjuk, hogy az oldal és a poszt szerzője kérjen egyértelmű bocsánatot az olimpiai bajnoktól. A Ferencvárosi Torna Club elfogadhatatlannak tart bármilyen magyarázatot az ilyenfajta kirekesztésre. Az FTC álláspontja ilyen kérdésekben hosszú évek óta egyértelmű: semmilyen kirekesztő magatartást nem tartunk elfogadhatónak.A Ferencvárosi Torna Club 2012 óta kampányol a kirekesztés ellen. Törekvéseinket díjjal is elismerték, minden évben újabb és újabb akcióval hívjuk fel a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a kirekesztés elleni küzdelem. Tavaly Groupama Arénában a családi szektorban gyermekek tartottak fel üzeneteket, valamint egy látványos molinót. A feliratokon többek között a tiszta játékra, a szenvedélyre, a tiszteletre, a becsületre és a csapatjáték fontosságára hívták fel a figyelmet. A látványos, Fradi-sast és -címert tartalmazó molinó elkészítésekor kézlenyomatokból formáltak szívet a Ferencváros sportolói, és ezúttal a zöldfestékes kezüket feltartva jelezték: a Fradiban egyek vagyunk! Aazóta is folyamatosan látható a Fradi Média felületein.Kampányunk 2012-es indulásakor készítettük első, kirekesztés ellen felhívó. A kampányért a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play-díjjal tüntette ki az FTC-t, amelyet Kubatov Gábor, a klub elnöke brazil játékosunkkal, Somaliával együtt vett át.labdarúgócsapatunk tagjai hívták fel a figyelmet arra, hogy a kirekesztő magatartás nem elfogadható a lelátón sem. 2014-ben labdarúgócsapatunk edzője és játékosai mellett két Fradi-ikon, Lipcsei Péter és Dragóner Attila is. Ismét hangsúlyoztuk, hogy az életben mindenki egyenlő és 'csak a Fradi számít!'labdarúgóink a kirekesztés elleni küzdelem mellett azt is hangsúlyozták, hogy a rászorulók segítése is a felelősségteljes magatartásforma része. A komoly grafikai munkával készültlabdarúgócsapatunk hét játékosa a labdát használva tisztította meg környezetünket a kirekesztő jelképektől. Somalia és Gera Zoltán főszereplésével hangsúlyoztuk, hogy 'csak a szívünk zöld-fehér!'rekordszámú fradista vett részt. A videó Lotfi Begi:című számára készült. Játékosaink és edzőink elmondták, hogy a Fradiban egyek vagyunk, és hogy nálunk az öltözőben nem téma, ki honnan jön."