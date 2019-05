Az ETO FC csapata nyerte a Danone Focikupa győri elődöntőjét

Játékos jótékonyság

Irány Spanyolország!

Az ETO FC csapata nyerte meg a „Danone Focikupa a Gyermekekért" torna győri regionális elődöntőjét. A fiatalok a fináléban a Gyirmót SE csapatát győzték le 4:1 eredménnyel, így ők vehetnek részt a kupa budapesti országos döntőjében. A Fair Play csapat különdíját a Nebuló FSE kapta. A Danone szervezésében és az MLSZ Grassroots Program támogatásával megvalósuló Danone Focikupa a Gyermekekért tornán áprilisban és májusban összesen 96 csapat mintegy 1200 gyermek labdarúgója versenyez egymással azért, hogy Magyarországot képviselhesse a torna nemzetközi döntőjén, Spanyolországban.A FIFA által is elismert Danone Focikupa a Gyermekekért torna a világ legnagyobb, 10-12 éves gyermekeknek szóló labdarúgó kupája, melyen világszerte eddig több mint 2,5 millió gyermek vett részt. A program hazai kupája Győrben folytatódott, ahol az ETO FC Győr, a Gyirmót SE, az SC Sopron, az MTE 1904, a Pápai ELC, a Csornai SE, a Nebuló FSE és az Üstökös FC Győr csapatai álltak pályára.A Magyar Labdarúgó Szövetség által támogatott U12-es torna célja, hogy a gyerekek körében is népszerűsítse az egészséges életmódot, a rendszeres testmozgást és a kiegyensúlyozott táplálkozást, amiben a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége nyújt szakmai segítséget.„Az egészséges életmód népszerűsítése kulcsfontosságú, hiszen Magyarországon megtorpant ugyan a túlsúlyos és elhízott gyerekek aránya, de továbbra is minden harmadik 10 év körüli gyereknél kritikusan alacsony a csontok növekedéséért felelős kalcium bevitele, negyedüknél pedig a zöldség-és gyümölcsfogyasztás is messze elmarad az ideális mennyiségtől. A Danone felelős vállalatként szeretné kivenni a részét a társadalmi szemléletformálásból, ezért szervezzük meg ismét a Danone Focikupa a Gyermekekért tornát" – mondta Gyergyói-Szabó Anita, a Danone külső kommunikációs menedzsere. „Tudatos táplálkozással nemcsak a saját egészségünkért, de a környezetünk védelméért is sokat tehetünk, ezért fogalmazta meg vállalatunk új küldetését „Egy életünk van és egy bolygónk" címmel"– tette hozzá.A Danone Focikupa a Gyermekekért program szerves része, hogy minden évben jótékonysági akciókat szervez. Idén a résztvevő gyermek labdarúgók sportszergyűjtéssel segítik állami gondoskodásban élő focista társaikat. Győrbe két megyéből hozták magukkal a csapatok felajánlásaikat, az összegyűjtött adományokat a budapesti döntőn az Egészséges Életmódért Hit és Sportalapítvány képviselői veszik majd át. A győri elődöntő Fair Play csapat díját a Nebuló FSE nyerte el a pályán nyújtott teljesítményével.A régiógyőztes ETO FC már biztosan ott lesz júniusban a budapesti országos döntőn, ahol kiderül, hogy melyik csapat képviselheti Magyarországot a spanyolországi nemzetközi bajnokságon. A győri klub egyébként már büszkélkedhet kupagyőzelemmel, hiszen 2017-ben az ETO akkori U12-es csapata győzött a Danone Focikupa a Gyermekekért hazai fináléjában, így ők utazhattak az Amerikai Egyesült Államokba, és New Jersey-ben több mint 30 ország csapatai között képviselhették hazánkat a Danone Nations Cup nemzetközi döntőjében.