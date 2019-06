Az ETO csapata nyerte a Danone Focikupa budapesti döntőjét

Az ETO csapata nyerte meg a „Danone Focikupa a Gyermekekért" torna országos döntőjét. A győri fiatalok a fináléban a DVSC csapatát győzték le tizenegyesekkel, így ők vehetnek részt Barcelonában a világkupán. A Fair Play csapat díját az Érdi VSE csapata nyerte el. A Danone és az MLSZ Grassroots Program szervezésében megvalósuló Danone Focikupa a Gyermekekért tornán áprilisban és májusban összesen 96 csapat mintegy 1200 gyermek labdarúgója versenyezett egymással. A kupa célja az volt, hogy egészséges életmódra és kiegyensúlyozott táplálkozásra oktassa a fiatalokat egy felejthetetlen sportélményen keresztül.



A FIFA által is elismert Danone Focikupa a Gyermekekért torna a világ legnagyobb, 10-12 éves gyermekeknek szóló labdarúgó kupája, melyen világszerte eddig több mint 2,5 millió gyermek vett részt. A program hazai döntőjében Budapesten a SC Hírös-Ép, a Videoton, az FC Ajka, a Békéscsaba Labdarúgó Akadémia, a Vasas, a Budapest Honvéd, az Érdi VSE, a Debreceni Labdarúgó Akadémia, valamint az MTK, az ETO FC, a DVTK és a PMFC csapatai álltak pályára.



Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az idén is elvi támogatója volt a Danone Focikupa a Gyermekekért tornának. "Aki csapatban van, az tartozik valakihez. A gyerekvédelemben és a szociális területen az a legfontosabb, a gyermekeket valahová tartozóvá tudjuk tenni. A kutatások alapján ugyanis attól boldog valaki, ha úgy érzi, hogy egy közösséghez tartozik" - fogalmazott Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár, aki kiemelte - „Azok a gyermekek, akik fociznak, megtanulnak csapatban játszani, s akik már csapatban vannak, azok egy közösség tagjai. A sport és a labdarúgás azért is jó, mert az a csapat győz, amely az adott pillanatban kellően bátor és jobb tud lenni az ellenfelénél, függetlenül attól, hogy kisebb, vagy nagyobb országot képvisel" – tette hozzá az Államtitkár.



A Magyar Labdarúgó Szövetség által támogatott U12-es torna célja, hogy a gyerekek körében is népszerűsítse az egészséges életmódot, a rendszeres testmozgást és a kiegyensúlyozott táplálkozást, amiben a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége nyújtott szakmai segítséget az eseményeken. A táplálkozási szakemberek ebben az évben egy mintaétrenddel is segítik a szülőket, hogy az iránymutatás segítségével pontosabb képet kapjanak arról, milyen összetételű és minőségű étrendre van szüksége a 10-12 éves korosztály sportoló, illetve kevésbé aktív tagjainak.



„Az egészséges életmód népszerűsítése kulcsfontosságú, hiszen Magyarországon megtorpant ugyan a túlsúlyos és elhízott gyerekek aránya, de továbbra is minden harmadik 10 év körüli gyereknél kritikusan alacsony a csontok növekedéséért felelős kalcium bevitele, negyedüknél pedig a zöldség- és gyümölcsfogyasztás is messze elmarad az ideális mennyiségtől. A Danone felelős vállalatként szeretné kivenni a részét a társadalmi szemléletformálásból, ezért szervezzük meg ismét a Danone Focikupa a Gyermekekért tornát. Az ismeretterjesztés játékos formája pedig nem eredménytelen: örömmel látjuk, hogy a bajnokságban érintett 10-12 éves korosztály egyre többet tud a megfelelő táplálkozásról" – mondta Gyergyói-Szabó Anita, a Danone külső kommunikációs menedzsere. „Hisszük, hogy tudatos táplálkozással nemcsak a saját egészségünkért, de környezetünk védelméért is sokat tehetünk, ezt fogalmaztuk meg: „Egy életünk van és egy bolygónk" (One Planet, One Health) elnevezésű víziónkban is." – tette hozzá.



A kupa keretében a Danone minden évben jótékonysági programot is hirdet. Tavaly a Nagycsaládosok Országos Egyesületének egészségtudatos programjait támogatta a vállalat, az idén pedig a tornában résztvevő labdarúgó akadémiák növendékeivel közösen sportszereket és sportruházatot gyűjtöttek az állami gondoskodásban vagy nevelőszülőknél élő sportolók számára.



A kupa nemzetközi nagykövete immár 10 éve a francia futball legenda, Zinédine Zidane magyarországi fővédnöke pedig Nyilasi Tibor, az MLSZ elnökségi tagja. Az esemény hazai nagykövete az idén Vincze Ottó válogatott labdarúgó volt, aki személyes jelenlétével, tanácsaival buzdította és segítette a kupa részvetőit. A gyerekek Barcelonában az idén olyan hírességekkel is találkozhatnak, mint a világ egyik legjobb hátvédjeként számon tartott Carles Puyol, az FC Barcelona volt csapatkapitánya. A barcelonai világkupa különleges eleme, hogy azon egyszerre vesz majd részt a tavalyi győztes Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia és az idei nyertes csapat.