Ausztriában fejlődik a győri tehetség

Még hónapokba telik, mire újra labdába rúghat a győri származású Mester Csaba.

A korábban az ETO-nál is nevelkedő Mester Csaba 2015-ben igazolt Ausztriába és augusztusban tért vissza Salzburgból az osztrák fővárosba, ahol egy óvatlan mozdulat miatt az egyik edzésen megsérült.„Egy visszacselt követően kificamodott a térdem és elszakadt a keresztszalagom. Sajnos az idei szezonomnak ezzel vége, pedig egyre jobban teljesítettem. Hat-kilenc hónap kihagyás vár rám, de az orvosom szerint ha jól végzem a terápiát és utána újraépítem a combizmomat is, akkor nem okozhat problémát a későbbi játék" – kezdte a fiatal támadó.Mesterre egy talentumnap alkalmával figyeltek fel a bécsi Rapidnál, ahonnan a Red Bull Salzburgba vezetett az útja.„Nem is akartam akkor váltani, jó helyen voltam az ETO-nál. Csak körül szerettem volna nézni, hogy mi van egy ilyen próbajátékon és kint milyenek a lehetőségek. Ez olyan jól sikerült, hogy onnantól heti háromszor jártam ki próbaedzésekre Bécsbe. Végül kiszerződtem, mert a testvéremet is leigazolták és anyukám jött velünk. Úgy gondoltam, ezzel a lehetőséggel élnem kell, mert mégiscsak az egyik legjobb akadémia hív – mesélte a kiköltözésről a játékos. – Egy tornán figyelt fel rám a Salzburg, ahol végül két és fél évet töltöttem el. Oda már apukám is velünk költözött, hiszen jóval messzebb volt, mint Bécs, ahova idén augusztusban tértünk vissza."Az utánpótlás-válogatott center szerint nincs sok különbség a viszonyokat tekintve, ám egy dologban előbbre járnak a szomszédok: „A körülmények szinte ugyanazok. A Red Bullnál rendkívül jó közegben készülhettünk, de összességében azt mondhatom, a magyar akadémiák néhol még jobbak is, mint az osztrákok. Amiben nagy az elmaradásunk otthon, az az edzésmunka, a tréningek intenzitása és a feladatok összetétele. Itt más gyakorlatokat végzünk edzésen és otthon egy válogatott összetartása sem annyira kemény, mint itt a felkészülés."Csaba gyorsan beilleszkedett, nem érezte, hogy származása miatt hátrány érné.„Nagyon segítőkészek voltak az edzők és a csapattársak is. Csak pozitívan tudok beszélni az ittlétemről. Soha nem éreztem magam kirekesztve, pedig egy év volt, mire megtanultam úgy a nyelvet, hogy válaszolni tudjak és megértsem, amit mondanak" – fogalmazott a tehetséges játékos.Képességeiről és terveiről visszafogottan nyilatkozott a támadó, szerinte van még miben fejlődnie, de sokra szeretné vinni a pályán.„Gyorsaságban és testfelépítésben mindenképp szeretnék még előrelépni, de úgy gondolom, labdatartásban és lövőtechnikában jó vagyok. Az Austria Wien U18-as csapatában rendszeresen játszottam és négy meccsen két gólt lőttem már az osztrák másodosztályban is. Egyre több lehetőséget kaptam, így a lehető legrosszabbkor jött a sérülés, hiszen hamarosan már lehet, a felnőttcsapattal készülhettem volna, ami nagy vágyam. Az U17-es válogatottal szerettem volna az elitkörben pályára lépni, amire így szintén nem lesz lehetőségem, de mielőbb játszanék újra címeres mezben is, ahol ugyancsak az A csapatba szeretnék majd kerülni" – mesélte a jövőt illetően Mester Csaba.