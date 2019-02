Atlétika - Három számból három aranyérmet nyert a győri Kapuy Júlia

Kapuy Júlia ahol elindult, ott nagy fölénnyel győzött.

Kószás Kriszta és Farkas Roland tanítványa távolugrásban, ötösugrásban és 60 méteren is nagy fölénnyel győzött. Ötösugrásban a bajnokságok történetének legjobb eredményét (13,34 m) érte el, negyven centimétert javított a rekordon, ezt megelőzően 12,94 volt a legnagyobb ugrás. Távolugrásban egyedül ő ugrott öt méter felett, míg 60 méteren négy tizedet vert a másodikra. A Bercsényi DSE ezzel a három aranyéremmel az egyesületek rangsorában a második helyen végzett.„Julcsi nagy reménység, sok technikai munka áll mögötte, és még több előtte. Igyekszünk nem az edzésmennyiségre törekedni, mert bár az ebben a korban hatásos, de nem a hosszú távú célok megvalósítását szolgálja. Mivel alapvetően több próbában gondolkodunk Julcsi esetében, így fontosnak tartottuk, hogy három versenyszámban is rajthoz álljon, hiszen fejben hozzá kell szoknia, hogy egymás után több feladathoz is teljes figyelemmel tudjon odaállni. Természetesen fiatal, ezért óvatosan bánunk azokkal a kijelentésekkel, hogy mire lesz képes a későbbiekben" – mondta Kószás Kriszta vezetőedző, aki hozzátette: sok segítséget kaptak a Bercsényi-iskolától, azon belül Németh Zsolt igazgatótól, aki mindenben támogatja az egyesület működését.Kapuy Júlia mellett az ob-n még két bercsényis induló volt: Várkonyi Zoltán mindössze hét hónapja atletizál, de kiemelkedő szorgalma és tehetsége meghozta a várt eredményt, hiszen 300 és 600 méteren is korosztályában 6. lett, mindkét versenyszámban nagyot javítva egyéni csúcsán.A harmadik versenyző Radics Luca Róza volt, aki szintén néhány hónapja atletizál csak. Első hivatalos pályaversenyét távolugrásban egyéni csúccsal zárta, ötösugrásban és 60 méteren megközelítette azt, s a középmezőnyben zárt.„Bennük is nagy lehetőséget látunk, ami reményeink szerint idővel még szebb eredményekben mutatkozik majd meg" – mondta Kószás Kriszta.